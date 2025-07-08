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彰化致災降雨大淹水 氣象署曝關鍵原因：周六才趨緩

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
彰化縣芳苑鄉王功的街上淹水，深處及膝。圖／芳苑鄉公所提供
彰化縣芳苑鄉王功的街上淹水，深處及膝。圖／芳苑鄉公所提供

丹娜絲颱風遠離，但彰化今早卻出現驚人雨勢，多個鄉鎮都被列入淹水一級警戒。中央氣象署表示，受到西南風影響，加上大低壓帶輻合作用在彰化一帶，因此水氣較多，易有短延時強降雨，類似的天氣會持續到周五，直到周六雨勢才會較為趨緩。

根據氣象署資料指出，統計至今中午12時30分，彰化縣福興283毫米、彰化縣埔鹽264.5毫米、彰化縣鹿港250毫米、彰化縣秀水246毫米、彰化縣永靖238.5毫米、彰化縣頭汴227毫米。

短時間的大暴雨，讓彰化多個地方出現淹水狀況，例如鹿港天后宮的廟埕前也淹大水，天公爐及供桌都泡在水裡，十分驚人，另外桂花巷藝術村、老街一帶等也都淹水，路上許多車輛寸步難行，機車淹過半個輪胎，不少民眾直呼「今天才是颱風天啊」。

氣象署預報員張承傳指出，主要受到西南風影響，加上大低壓帶輻合作用在彰化地區，因此當地對流雲系發展相當旺盛，易出現短延時強降雨。

張承傳表示，丹娜絲颱風預計在今下午於中國浙江附近登陸，颱風登陸後，便減弱為普通低壓，並往西南移動，但台灣附近從華南至台灣東方雲系發展旺盛，加上位於低壓帶環境，受其影響，水氣增多、天氣較不穩定。

張承傳說，目前也針對彰化、雲林、南投等地發布大豪雨及大雷雨訊息。針對未來的天氣狀況，預估周五前都會有類似的天氣，中南部及南部山區都會有局部大雨發生機率，直到周六雨勢才會較為趨緩。

丹娜絲颱風 大雷雨 強降雨 氣象署 淹水 鹿港天后宮

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