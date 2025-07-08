傳統市場數位轉型難？學者：輔導與誘因雙管齊下是關鍵

面對消費習慣轉變與超市、電商競爭，傳統市場的轉型成為近年公部門推動重點。不過專家指出，傳統市場長年面臨人力、財力與空間限制，加上顧客年齡層偏高，數位行銷與行動支付的推展並非一蹴可幾，須結合公部門政策支援與產學合作機制，才能真正打開轉型之路。

新北近年大力推動「市場改造與改建計畫」，2019年以來已完成13座市場改造工程，並啟動9座市場改建，其中已改建完成3座。例如板橋原黃石市場為地上2層的老舊建築，為提升結構安全及購物環境品質，啟動改建工程，歷時5年完成地上9層、地下3層的多目標複合式市場大樓。

黎明技術學院主任秘書黃信育表示，雖然新北市政府過去已有推動行動支付，但在傳統市場中仍不夠普及，「年長者是傳統市場主要客群，對於新科技接受度有限，若缺乏誘因與輔導，實際使用率難以提升。」他建議，政府應設計獎勵與優惠措施，鼓勵長者試用行動支付，也能藉此累積使用經驗。

在行銷面向，他指出，公部門可與學校合作，結合產學資源，由學生協助攤商建立數位行銷能力，包括社群經營、簡易型平台操作等，降低攤商自行摸索門檻。「數位行銷不是發DM，也不一定要高成本，只要能讓顧客在手機上快速找到商品與攤位資訊，甚至結合外送，都能帶來實質幫助。」黃信育說。

至於推廣對象，他認為可從年輕人與上班族出沒較頻繁的市場做起，像是重建後環境改善、鄰近辦公大樓的黃石市場，「這些場域更能吸引願意嘗試新工具的消費族群，也能成為數位轉型的示範點。」

他也坦言，數位轉型若要普遍落實，最終仍需中央政府主導、地方政府配合推廣。「地方資源有限，中央若能設立專案計畫，不僅可整合教育訓練與平台建置，也能更系統性地推廣到全台。」