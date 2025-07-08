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英國瓦迪蒙舞團首度來台 話題舞作「愛麗絲書中奇幻冒險」衛武營登場

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
英國的現代舞編舞家雅絲敏．瓦迪蒙。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
英國的現代舞編舞家雅絲敏．瓦迪蒙。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

英國現代舞編舞家雅絲敏．瓦迪蒙首度率領同名舞團登台，8月8日至10日進駐高雄衛武營國家藝術文化中心，帶來話題之作「愛麗絲書中奇幻冒險」，這場舞作重新詮釋經典童話，舞台設計將化為一本巨大的旋轉書本，帶領觀眾深入愛麗絲成長、自我認同的奇幻旅程。

雅絲敏．瓦迪蒙是當代英國舞蹈界最具代表性的藝術創作者之一，被譽為編舞鬼才，為倫敦沙德勒之井劇院長年合作藝術家，其作品風格融合肢體爆發力、戲劇張力與社會關懷，常以極富視覺張力的編排方式，深入探討個體與社會、身體與心理之間的張力與詰問。

此次帶來的作品並非單純重現19世紀童話故事，而是以英國原創精神為軸心，從舞台設計、視覺語彙到情感鋪陳，展現藝術家對當代青春與自我認同議題的獨到思考。

「童話從不是為孩子而寫，它藏著成人世界的矛盾與渴望。」瓦迪蒙如此形容這部作品的創作初衷。在舞作中，舞台設計化為一本巨型旋轉書本，7名舞者分飾不同面貌的愛麗絲，以極具穿透力肢體語彙，面對身分轉變情緒流動。

舞台上的愛麗絲不只一人，她可以是自己，也可能是他人對自己的投射，在多重視角中穿梭，凸顯出現代青少年對認同與真實的探索。

值得一提是，英文舞作標題「ALiCE」中，刻意以小寫「i」代替原本的大寫，暗示愛麗絲在成人社會裡顯得渺小卻不容忽視的自我之聲。2022年英國首演以來，「ALiCE」已在歐洲巡演超過數十場，屢獲好評，「衛報」讚譽此作品為「將時間、選擇、懊悔與愛透過舞蹈具象化的藝術之舉」。

衛武營近年積極與國際舞台藝術連結，不僅讓台灣觀眾親睹瓦迪蒙現場創作，另也推出「愛麗絲夢遊VR」沉浸體驗，持票觀眾均可報名參加，透過虛擬實境裝置坐進「兔子洞」，體驗瘋狂茶會、魔法藥水等經典場景，延伸舞台想像邊界，打造多感官藝術旅程。

雅絲敏・瓦迪蒙舞團《愛麗絲書中奇幻冒險》劇照。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
雅絲敏・瓦迪蒙舞團《愛麗絲書中奇幻冒險》劇照。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
雅絲敏・瓦迪蒙舞團《愛麗絲書中奇幻冒險》劇照。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
雅絲敏・瓦迪蒙舞團《愛麗絲書中奇幻冒險》劇照。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
雅絲敏・瓦迪蒙舞團《愛麗絲書中奇幻冒險》劇照。圖／衛武營國家藝術文化中心提供
雅絲敏・瓦迪蒙舞團《愛麗絲書中奇幻冒險》劇照。圖／衛武營國家藝術文化中心提供

愛麗絲 舞台 英國

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