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大豪雨頻炸彰化關鍵原因曝 專家示警中南部：午後恐旺盛對流強降雨

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今天在彰化沿海就有一個非常旺盛的對流胞發展出來，造成彰化縣境內出現短時大豪雨，福興鄉最大時雨量一度來到143.5毫米，瞬間的強降雨非常驚人。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
今天在彰化沿海就有一個非常旺盛的對流胞發展出來，造成彰化縣境內出現短時大豪雨，福興鄉最大時雨量一度來到143.5毫米，瞬間的強降雨非常驚人。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

今年第4號颱風丹娜絲往中國大陸行進，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，丹娜絲颱風今天晚間將會進入浙江省沿岸，未來預估會進一步深入浙江省內陸，然後逐漸減弱，並且合併到大範圍低壓帶中，不會有再度影響台灣的疑慮。

不過，吳聖宇表示，這個後續的低壓帶，將會影響台灣一直到周五，天氣不穩定，台灣附近的風向以西南風為主，中南部迎風面容易有降雨發生，並有較大雨勢出現機會。夜晚清晨配合海陸風環流，以及白天熱力作用加入，長出局部旺盛對流的可能性頗高，要特別注意。北部、東半部也要注意白天熱力作用加入產生的熱對流降雨，也可能有局部較大雨勢機會。

吳聖宇表示，今天在彰化沿海就有一個非常旺盛的對流胞發展出來，造成彰化縣境內出現短時大豪雨，福興鄉最大時雨量一度來到143.5毫米，瞬間的強降雨非常驚人。

他說，目前這個對流系統正逐漸往南，朝向內陸移動發展，並且有逐漸跟南投、雲林、嘉義、台南一帶陸地上發展的其他對流系統合併的趨勢，中南部地區午後要特別注意旺盛對流引發的強降雨現象。北部、東半部預報看起來受影響較小，但也要特別注意。

吳聖宇表示，預估低壓帶要等到周末才會逐漸北抬，周末期間將會轉為受到太平洋高壓外圍西南風的影響，海面移入的水氣減少，但是午後雷雨仍然較為明顯，還是要特別注意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

丹娜絲颱風今天晚間將會進入浙江省沿岸，未來預估會進一步深入浙江省內陸，且合併到大範圍低壓帶中。這個後續的低壓帶將會影響台灣一直到周五。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
丹娜絲颱風今天晚間將會進入浙江省沿岸，未來預估會進一步深入浙江省內陸，且合併到大範圍低壓帶中。這個後續的低壓帶將會影響台灣一直到周五。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

丹娜絲颱風 強降雨 氣象署 雷雨

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