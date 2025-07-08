不只睡太少有損認知能力 研究提醒睡太多也要注意

睡眠是維持大腦健康的重要生理機制，國際最新研究顯示，每晚睡眠時間超過9小時，也可能會出現認知能力下降。董氏基金會提醒，睡眠過量或不足都與認知領域損害有關。

這項研究發表於「阿茲海默症與失智症：阿茲海默症協會期刊」研究。由德州大學健康科學中心學者，分析「弗雷明漢心臟研究」中1853名27至85歲、未患有失智症或中風史的睡眠時間與認知能力資料。將參與者依憂鬱狀況與是否服用抗憂鬱藥分為4組。

結果顯示，長時間睡眠與較差的整體認知能力有關，並影響特定的認知功能，如：記憶力、視覺空間能力以及執行功能。無論是否服用抗憂鬱藥物，這種關聯在有憂鬱症狀的人群中更明顯。研究者表示，對於憂鬱症患者而言，睡眠可能是影響憂鬱症患者認知能力下降的可控風險因素。

新北市土城醫院暨長庚醫院精神科醫師劉嘉逸提醒，這項研究有2個限制：首先，睡眠時間來自個案自我報告，其數值可能會有記憶誤差；其次，這項研究只能確認，睡眠時間長與認知功能差有關，卻「無法斷定其因果關係」。不過研究結果提醒，憂鬱症患者要盡量多動，不要睡太多。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨今天透過新聞稿表示，適量睡眠才是保護大腦的關鍵，過長或混亂都可能會造成負面影響，如睡多而錯過用餐時間，或干擾生理時鐘而破壞作息規律性。

葉雅馨指出，已有多項研究證實，睡眠過量或不足都與認知領域損害有關，包括記憶力、注意力以及管理和調節其他心理過程的能力，例如計畫、解決問題和衝動控制。

葉雅馨提醒，放假時多睡放鬆一點無妨，但長時間放假的情況，還是要想辦法不要干擾原來的規律。尤其父母是孩子重要的榜樣，如果父母自己天快亮才睡、一直盯著手機看、該睡時還在吃喝玩樂，孩子就可能有樣學樣，導致家長就很難要求孩子規律睡眠。