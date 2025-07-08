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彰雲投國家級警報響！大雷雨警戒熱區擴大 中南部6縣市慎防致災淹水

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
今、明兩天低壓帶及西南風影響，今天中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。圖／取自中央氣象署網站
今、明兩天低壓帶及西南風影響，今天中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。圖／取自中央氣象署網站

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域：嘉義縣、雲林縣、南投縣、台中市、彰化縣、嘉義市，持續時間至下午2時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

大雷雨即時訊息示警區域：

台中市：南區、西區、西屯區、南屯區、清水區、沙鹿區、梧棲區、烏日區、大肚區、龍井區、霧峰區、大里區。

彰化縣：彰化市、鹿港鎮、和美鎮、線西鄉、伸港鄉、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、芬園鄉、員林市、溪湖鎮、田中鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、二林鎮、田尾鄉、埤頭鄉、芳苑鄉、大城鄉、竹塘鄉、溪州鄉。

南投縣：南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、水里鄉、信義鄉。

雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、林內鄉、二崙鄉、崙背鄉、元長鄉。

嘉義市：東區、西區。

嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、阿里山鄉。

中央氣象署針對彰化縣、雲林縣、南投縣發布災防告警訊息（PWS）。

水利署公布淹水警戒區域，一級：彰化縣二林鎮、二水鄉、北斗鎮、和美鎮、員林市、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉、大村鄉、彰化市、永靖鄉、溪州鄉、溪湖鎮、田中鎮、田尾鄉、社頭鄉、福興鄉、秀水鄉、竹塘鄉、花壇鄉、芳苑鄉、鹿港鎮，雲林縣二崙鄉、莿桐鄉、西螺鎮；二級：彰化縣線西鄉，雲林縣斗六市。

今、明兩天低壓帶及西南風影響，今天中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨；明天中南部地區有陣雨或雷雨，北部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區並有局部大雨或豪雨，午後北部地區及東半部山區亦有局部大雨發生的機率。

今、明兩天馬祖地區受丹娜絲颱風外圍環流影響，有短暫陣雨或雷雨並有局部大雨及8至9級強陣風發生的機率，海面有較大風浪。今天東南部地區有焚風發生的機率。

南投縣 嘉義 大雷雨 彰化 氣象署 雲林

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