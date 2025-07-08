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城鎮韌性演習高鐵正常行駛 聯外接駁暫停30分鐘

中央社／ 台北8日電

2025城鎮韌性（防空）演習預計15日起依序在中區、南區、北區登場。台灣高鐵今天表示，高鐵各列車正常行駛，但聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，演習當天下午1時30分至2時暫停行駛。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，2025城鎮韌性（防空）演習預定在7月中旬登場，依序為中區（7月15日）、南區（7月16日）、北區（7月17日）分區舉辦；演習期間，高鐵各車次列車均維持正常行駛，車站售票及旅客進出閘門維持正常作業。

台灣高鐵說明，提醒旅客演習區域內車站聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，都將自演習當天下午1時30分至2時，配合交通管制措施，同步暫停行駛，敬請旅客注意配合。

若需於演習期間進出高鐵車站旅客，台灣高鐵呼籲，在演習開始前提早到站，避免延誤既定行程，至於預計於交通管制時段內離站旅客，還請配合憲、警及站務人員引導，在車站稍候。

演習 高鐵

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