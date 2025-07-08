城鎮韌性演習高鐵正常行駛 聯外接駁暫停30分鐘
2025城鎮韌性（防空）演習預計15日起依序在中區、南區、北區登場。台灣高鐵今天表示，高鐵各列車正常行駛，但聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，演習當天下午1時30分至2時暫停行駛。
台灣高鐵今天發布新聞稿表示，2025城鎮韌性（防空）演習預定在7月中旬登場，依序為中區（7月15日）、南區（7月16日）、北區（7月17日）分區舉辦；演習期間，高鐵各車次列車均維持正常行駛，車站售票及旅客進出閘門維持正常作業。
台灣高鐵說明，提醒旅客演習區域內車站聯外接駁公車、快捷公車及排班計程車等，都將自演習當天下午1時30分至2時，配合交通管制措施，同步暫停行駛，敬請旅客注意配合。
若需於演習期間進出高鐵車站旅客，台灣高鐵呼籲，在演習開始前提早到站，避免延誤既定行程，至於預計於交通管制時段內離站旅客，還請配合憲、警及站務人員引導，在車站稍候。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言