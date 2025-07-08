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高雄夫妻肥胖困擾 「無痕胃拉提」助甩肉共50公斤

中央社／ 高雄8日電

高雄一對長期受到肥胖困擾的夫妻，經高雄市立小港醫院評估採取「內視鏡袖狀胃成形術」後，共減去50公斤，也改善高血壓、代謝異常、膝關節疼痛等體重過重衍生的健康狀況。

小港醫院今天發布新聞稿表示，這對黃姓夫妻年約40歲，長期以來受到肥胖困擾，丈夫因體重過重合併高血壓與膝關節疼痛，妻子則有代謝異常與慢性疲勞等症狀；嘗試多種飲食與運動減重方式，皆成效有限，經醫院綜合健康減重門診評估，決定接受「內視鏡袖狀胃成形術」（Endoscopic Sleeve Gastroplasty,ESG）治療。

夫妻2人術後皆在當日或隔天即出院，配合院方減重團隊整合照護，包括營養師指導低醣高蛋白飲食、定期身體組成追蹤、心理諮詢與運動生活調整，術後3個月內，體重顯著下降，6個月內已達總減重目標的70%以上，減重達到總體重的20%，並於術後穩定維持成果。

小港醫院胃腸內科專科醫師沈群勝表示，「內視鏡袖狀胃成形術」俗稱「無痕胃拉提」，這是透過胃鏡進行的微創減重技術，不須切除胃部，而是利用特殊內視鏡縫合系統將胃部從內部縫合收窄，降低胃容量與延緩胃排空時間，可有效控制食量與飽足感。

沈群勝說，ESG為內視鏡手術方式，術後恢復期相對較短、併發症風險較低，特別適用於藥物減重效果不佳者、BMI在27至35之間的輕中度肥胖患者或不願接受傳統腹腔鏡減重手術者，但仍須依個人狀況調整。

黃先生表示，這半年體重從110公斤減至80公斤，血壓控制改善、膝蓋疼痛減輕、體力提升，最開心的就是能更自在活動與休息；黃太太提到，減重20公斤後運動起來更靈活，與丈夫一同外出旅遊、健走，感受到生活變得更有活力與樂趣。

沈群勝說明，ESG雖為微創減重方式，但術後仍須病患有長期生活習慣調整與自我管理意識；手術只是開啟改變的起點，唯有搭配健康飲食、規律運動與定期體重追蹤，才能穩定維持長期成果。

內視鏡 減重 體重

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