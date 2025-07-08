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強烈雷雨帶往雲林南投移動 彰化5地累積雨量破212毫米

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
強烈雷雨帶正往雲林、南投移動，彰化地區雨勢持續，提高警覺。圖／取自中央氣象署網站
強烈雷雨帶正往雲林、南投移動，彰化地區雨勢持續，提高警覺。圖／取自中央氣象署網站

「彰、雲、投，慎防劇烈降雨」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈雷雨帶正往雲林、南投移動中，留意致災性的劇烈降雨發生；彰化地區雨勢持續，提高警覺。

彰化縣今天累積雨量驚人，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，彰化縣福興239毫米、彰化縣鹿港215毫米、彰化縣頭汴212毫米、彰化縣秀水212毫米、彰化縣埔鹽212毫米。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天彰化縣有局部豪雨或大豪雨，南投縣、雲林縣地區及嘉義縣、高雄市山區有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率；注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。大豪雨地區：彰化縣。

網友表示，「雲林林內現在雨真的超大，這種天氣應該放假的，昨天放假天氣超好」、「馬路是小河，廣場是湖泊」、「真的會被這種天氣搞瘋了」。

也有網友說，「彰化這場雨很猛烈」、「已淹水」、「鹿港需要划船才能出入了」、「現在我們彰化到處都是淹水當中」、「鹿港老街和福興員鹿路都變成可以開船水域了」、「今天比昨天像颱風」

強烈雷雨帶正往雲林、南投移動，彰化地區雨勢持續，提高警覺。圖／取自中央氣象署網站
強烈雷雨帶正往雲林、南投移動，彰化地區雨勢持續，提高警覺。圖／取自中央氣象署網站

南投縣 嘉義 彰化 豪雨 雷雨

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