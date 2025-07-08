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離島上半年旅遊夯 馬祖較113年同期成長2成

中央社／ 台北8日電

今年離島旅遊大爆發，根據旅遊業者統計，上半年整體業績成長，其中馬祖更較去年同期成長2成，顯示深度國旅仍具觀光魅力。

根據交通部觀光署統計，今年1至4月出國旅遊人次達到287萬人次，不過雖然出國人次多，但仍有不少旅客選擇赴台灣離島旅行。

雄獅旅遊今天發布新聞稿表示，根據統計今年上半年離島相關旅遊產品表現亮眼，整體業績成長，其中馬祖更較去年同期成長2成，尤其以包場賞澎湖花火節、金門小三通一日跳島等最受旅客喜愛，顯示深度國旅仍具觀光魅力。

雄獅旅遊表示，根據澎湖縣府官方統計，去年花火節期間（5至7月）與非花火節期間觀光人次僅差約7萬人，為延續觀光熱潮，今年縣府全新打造「澎湖國際沙灘狂想曲」系列活動，首波將於8月8日與9日登場，邀請李建復、潘越雲、殷正洋、趙樹海、王夢麟、邰肇玫等近20名重量級民歌歌手輪番演出，因此推出限定行程。

雄獅旅遊說明，金門的觀光熱度也持續升溫，從陳柏霖、郭雪芙主演的台劇「不如海邊吹吹風」，再到近期韓國節目世界主題之旅實地取景推廣在地美食，讓這座充滿歷史與文化的離島再度成為旅遊焦點。

另外，隨著暑假出國旅遊升溫，海島旅遊也成為不少旅客消暑首選，根據旅遊電商平台KKday觀察，除了一直以來穩居人氣榜的沖繩與濟州島外，近期新增直飛航班的石垣島、宮古島與關島也逐漸受到矚目；其中，菲律賓宣布自7月1日起開放台灣旅客免簽入境，更進一步帶動長灘島、宿霧等熱門目的地商品流量倍增。

出國旅遊

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