快訊

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

東亞和平怎麼實現？台灣與沖繩的戰爭記憶對話

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

「鑽石歌王」林沖過世享耆壽92歲 曾患攝護腺癌第3期

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
林沖去年7月出席愛傳承關懷演唱會，一年後病逝，享耆壽92歲。本報資料照片
林沖去年7月出席愛傳承關懷演唱會，一年後病逝，享耆壽92歲。本報資料照片

總是在台上賣力唱跳的「鑽石歌王」林沖，7日晚間傳出逝世噩耗，他的乾兒子Kevin也在臉書發文：7月7日18:10，因感染吸入性肺炎合併敗血性休克及多重器官衰竭；林沖的兒子也證實此訊，父親已在晚間睡夢中安詳辭世。

歌壇資深藝人林沖，飽受病痛折磨多年，2011年時確診罹患攝護腺癌第三期，期間歷經38次電療，挺過抗癌之路。他也曾經歷脊椎損傷、心臟病、糖尿病、胃出血。尤其是左腳動脈血管阻塞開刀一度休克昏迷，大量輸血才救回一命，直呼在鬼門關前走了一遭。

回顧林沖這10幾年來的病痛，總能逢凶化吉，卻在7日晚間驚傳離世消息，享耆壽92歲。台安醫院泌尿科主治醫師葉亭均表示，林沖過世可能是患有多種慢性疾病，對身體造成長期影響。不過，他曾在78歲時罹患攝護腺癌，一檢查已是第三期，侵犯到攝護腺周圍組織，包括尿道或膀胱口附近。

葉亭均指出，攝護腺癌第三期仍然可以進行根除性攝護腺切除術，但由於存在淋巴轉移的風險，需要合併荷爾蒙治療或放射線治療。第三期攝護腺癌若沒有轉移，經過手術、放射線治療及荷爾蒙治療後，統計約有50至70%的患者可達到10年存活率。

我國癌症死因排行榜中，攝護腺癌是男性十大癌症死因的第5位，發生率和死亡率都有逐年上升的趨勢。葉亭均表示，「年齡」是最主要原因，只要活得夠久，就有機會得到這個老人病。近年民眾健康意義提升，許多患者都是透過攝護腺特異抗原（PSA）抽血及健檢發現異常，進一步追蹤後確診。

葉亭均說，攝護腺癌早期發現並治療，能顯著改善預後，早期患者甚至有機會透過手術治療達到痊癒的目標。攝護腺癌早期通常沒有明顯症狀，或是腫瘤變大造成排尿困難，其頻尿、夜尿症狀也與良性的攝護腺肥大相似，民眾不要忽略排尿困難的警訊。

葉亭均建議，50歲以上男性，應每2年檢查一次PSA指數，並搭配肛門指診發現有無硬塊，定期檢查有助於早期發現攝護腺癌。而有家族史的男性，可以提早至45歲進行PSA檢驗及肛門觸診，攝護腺癌的發生與遺傳有一定關聯。另外，抽菸、高油鹽飲食也是致癌風險，這些習慣都會刺激荷爾蒙過量分泌。

民眾常會詢問臨床醫師「攝護腺肥大會不會導致癌症？」葉亭均回應「不會」，雖然都是同一個器官，但兩者的致病機轉不同。而攝護腺肥大刮除組織後，還是會有罹癌風險，殘餘的攝護腺組織仍有可能發生癌變。

患者 攝護腺癌 醫師

延伸閱讀

林沖92歲人生謝幕 3年前左腿手術行動力大不如前

高齡92歲「鑽石歌王」林沖傳逝世　乾兒子發文證實

攝護腺癌初期無症狀易當成老化 醫：小問題恐是大警訊

家族長輩罹攝護腺癌 台南58歲男機警就醫也確診

相關新聞

強烈雷雨帶往雲林南投移動 彰化5地累積雨量破212毫米

「彰、雲、投，慎防劇烈降雨」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈雷雨帶正往雲林、南投移動中，留意致災性的劇烈降...

光喝牛奶補鈣還不夠？日專家：還要搭配「這些超市食材」才有效

根據日媒「President Online」報導，日本順天堂大學醫學部副教授野尻英俊指出，許多人以為「喝牛奶補鈣就能保骨本」，但其實光靠牛奶並無法有效預防骨質疏鬆。因為鈣質若沒有維生素D的幫助，無法順利被身體吸收利用。

《臺灣米其林指南 2025》 完整名單將於 2025年8月19日發布

米其林宣布《臺灣米其林指南 2025》完整餐廳入選名單，將於2025年8月19日發布，頒獎典禮將於8月1...

牙周病不是老化惹的禍！日醫師曝1生活習慣才是真正關鍵

根據日媒「介護ポストセブン」報導，牙周病是導致民眾失去牙齒的主因之一，不過與多數人以為的「年紀大牙齒自然會掉」不同，專家指出，牙齒健康其實與日常生活習慣關係密切。

「鑽石歌王」林沖過世享耆壽92歲 曾患攝護腺癌第3期

總是在台上賣力唱跳的「鑽石歌王」林沖，7日晚間傳出逝世噩耗，他的乾兒子Kevin也在臉書發文：7月7日18:10，因感染...

健保最新給付兒童用藥 短腸症童年省544萬 更有機會免小腸移植

衛福部健保署最新核定二項兒童專用藥品，分別是治療兒童高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第一型糖尿病之腎病變，含...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。