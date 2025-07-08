「鑽石歌王」林沖過世享耆壽92歲 曾患攝護腺癌第3期

總是在台上賣力唱跳的「鑽石歌王」林沖，7日晚間傳出逝世噩耗，他的乾兒子Kevin也在臉書發文：7月7日18:10，因感染吸入性肺炎合併敗血性休克及多重器官衰竭；林沖的兒子也證實此訊，父親已在晚間睡夢中安詳辭世。

歌壇資深藝人林沖，飽受病痛折磨多年，2011年時確診罹患攝護腺癌第三期，期間歷經38次電療，挺過抗癌之路。他也曾經歷脊椎損傷、心臟病、糖尿病、胃出血。尤其是左腳動脈血管阻塞開刀一度休克昏迷，大量輸血才救回一命，直呼在鬼門關前走了一遭。

回顧林沖這10幾年來的病痛，總能逢凶化吉，卻在7日晚間驚傳離世消息，享耆壽92歲。台安醫院泌尿科主治醫師葉亭均表示，林沖過世可能是患有多種慢性疾病，對身體造成長期影響。不過，他曾在78歲時罹患攝護腺癌，一檢查已是第三期，侵犯到攝護腺周圍組織，包括尿道或膀胱口附近。

葉亭均指出，攝護腺癌第三期仍然可以進行根除性攝護腺切除術，但由於存在淋巴轉移的風險，需要合併荷爾蒙治療或放射線治療。第三期攝護腺癌若沒有轉移，經過手術、放射線治療及荷爾蒙治療後，統計約有50至70%的患者可達到10年存活率。

我國癌症死因排行榜中，攝護腺癌是男性十大癌症死因的第5位，發生率和死亡率都有逐年上升的趨勢。葉亭均表示，「年齡」是最主要原因，只要活得夠久，就有機會得到這個老人病。近年民眾健康意義提升，許多患者都是透過攝護腺特異抗原（PSA）抽血及健檢發現異常，進一步追蹤後確診。

葉亭均說，攝護腺癌早期發現並治療，能顯著改善預後，早期患者甚至有機會透過手術治療達到痊癒的目標。攝護腺癌早期通常沒有明顯症狀，或是腫瘤變大造成排尿困難，其頻尿、夜尿症狀也與良性的攝護腺肥大相似，民眾不要忽略排尿困難的警訊。

葉亭均建議，50歲以上男性，應每2年檢查一次PSA指數，並搭配肛門指診發現有無硬塊，定期檢查有助於早期發現攝護腺癌。而有家族史的男性，可以提早至45歲進行PSA檢驗及肛門觸診，攝護腺癌的發生與遺傳有一定關聯。另外，抽菸、高油鹽飲食也是致癌風險，這些習慣都會刺激荷爾蒙過量分泌。

民眾常會詢問臨床醫師「攝護腺肥大會不會導致癌症？」葉亭均回應「不會」，雖然都是同一個器官，但兩者的致病機轉不同。而攝護腺肥大刮除組織後，還是會有罹癌風險，殘餘的攝護腺組織仍有可能發生癌變。