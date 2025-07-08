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健保最新給付兒童用藥 短腸症童年省544萬 更有機會免小腸移植

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，健保最新給付食藥署核准的首款治療短腸症藥品，受惠10名病童，挹注年藥費達5440萬元，每人每年約節省544萬元，有機會取代小腸移植治療。本報資料照片
衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，健保最新給付食藥署核准的首款治療短腸症藥品，受惠10名病童，挹注年藥費達5440萬元，每人每年約節省544萬元，有機會取代小腸移植治療。本報資料照片

衛福部健保署最新核定二項兒童專用藥品，分別是治療兒童高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第一型糖尿病之腎病變，含captopril成分內服液劑藥品，預估約148名病童受惠，挹注年藥費約711萬元，每人每年約節省8.8萬元。另一款為食藥署核准首款治療短腸症藥品，受惠10名病童，挹注年藥費達5440萬元，每人每年約節省544萬元，有機會取代小腸移植治療方式，二項藥品健保給付將於8月1日生效。

衛福部健保署醫審及藥材組長黃育文說，為提升兒童醫療照護品質，降低家屬經濟負擔，114年6月19日召開的藥品共同擬訂會議通過二項兒童新藥納入健保給付。

黃育文說，含captopril成分內服液劑藥品為心血管用藥，目前健保已收載錠劑，但兒童特殊族群於臨床須磨粉後使用，但磨粉後病童不好吞，又容易受到氣候潮濕、空氣的濕度因素，影響藥品的品質及安定性，且磨粉分次服用劑量不夠精準，均可能影響藥效。

本次通過口服液劑，將依病童體重每公斤給予0.1至0.3毫克，每天服用2至3次，具給藥方便性、精準調整劑量等優勢，讓病童增加服藥的順從性及提高治療效果，該藥品用於治療「兒童之高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第一型糖尿病之腎病變」，預估嘉惠約148名病童，挹注年藥費約711萬元，每人每年約節省8.8萬元，此以最常使用族群12歲以下心臟衰竭兒童為例。

另一款藥品為，含teduglutide成分藥品，此為食藥署核准首款治療短腸症藥品。黃育文表示，短腸症為先天或後天因素，導致小腸長度偏短，一般來說，短腸症兒童小於其年齡正常小腸長度的四分之一，並合併腸道衰竭，導致無法經由腸道營養吸收，以維持應有的生長發育與營養狀態，目前健保給付的治療方式，包括全靜脈營養輸液(TPN)與小腸移植。

黃育文說，本次通過藥品為唯一經食藥署核准的人類類升糖素胜肽(GLP-2)類似物，使用方式為皮下注射，依病童每公斤0.05毫克劑量，需要每天施打，以刺激腸道細胞增生，擴大腸道表面積，促進營養吸收，改善腸衰竭症狀，使用後可以讓部分病人可減少TPN輸液量，或每周減少一天TPN輸液時間，具改善生活品質及降低短腸症候群長期輸液併發症，並有機會取代小腸移植治療方式。

黃育文指出，新藥預估嘉惠約10名兒童病友，挹注年藥費約5440萬元，每人每年約節省544萬元，如果病童需要施打藥物，健保就會一直給付，但使用該藥品仍有禁忌症，包括有腸道阻塞、腸道狹窄，或近5年有腸道惡性腫瘤等，恐會加重病症，必須多加小心。

健保署 給付 衛福部 輸液

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