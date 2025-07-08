《臺灣米其林指南 2025》 完整名單將於 2025年8月19日發布

米其林宣布《臺灣米其林指南2025》完整餐廳入選名單，將於2025年8月19日發布，頒獎典禮將於8月19日於臺北漢來大飯店舉行。今年評選範圍除臺北、臺中、臺南、高雄外，還有今年新增的新北市、新竹市及新竹縣，共七個城市。

廣受喜愛的必比登推介名單，2025年8月12日，透過新聞稿及網站與App的文章公布。而首度納入評選的新北市、新竹市與新竹縣三地必比登推介名單，也將於前一周與其他四個城市一同公布。

今年《米其林指南》迎來創立125週年。這本誕生於1900年、原為駕駛人設計的紅色小書，從鼓勵旅行的實用手冊，至今已成為全球美食愛好者心中的權威指南。一百多年來，《米其林指南》始終秉持專業知識，獨立以及穩定品質，走訪世界各地，記錄無數料理與文化交會的動人時刻。適逢這歷史性的年份，《臺灣米其林指南》也迎來版圖擴張的新篇章，首次將新北市、新竹縣與新竹市納入評選範圍，進一步展現台灣飲食文化的多元與深度。