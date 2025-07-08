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以為瘀青竟是皮膚癌 醫籲黑斑變化恐是黑色素瘤前兆

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
台北慈濟醫院皮膚科廖澤源醫師指出，黑色素瘤雖為皮膚癌中相對少見的一型，卻可能快速轉移，若未及早治療，恐危及性命。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院皮膚科廖澤源醫師指出，黑色素瘤雖為皮膚癌中相對少見的一型，卻可能快速轉移，若未及早治療，恐危及性命。圖／台北慈濟醫院提供

76歲林先生右腳大拇指出現一塊深色斑塊，本以為是撞傷後的瘀青未散，未料竟是罕見且惡性程度高的「肢端黑色素瘤」。台北慈濟醫院皮膚科廖澤源醫師指出，黑色素瘤雖為皮膚癌中相對少見的一型，卻可能快速轉移，若未及早治療，恐危及性命。他提醒民眾務必警覺皮膚異變，莫輕忽任何不尋常的黑斑、色素沉著或難癒傷口。

林先生五個月前發現腳趾有黑斑，誤以為是撞傷瘀血，僅至診所簡單處理，直至黑斑持續擴大，才在女兒提醒下至大醫院檢查。經皮膚鏡與切片檢查後，確診為肢端黑色素瘤，隨即轉介整形外科評估，進行擴大切除與截肢手術，術後康復良好，現定期回診追蹤。

根據衛福部癌症登記資料，台灣每年新增約2000例皮膚癌，已列入十大癌症之一。廖澤源指出，皮膚癌主要分為基底細胞癌、鱗狀細胞癌與黑色素瘤，其中黑色素瘤雖最少見，但擴散速度最快，可能轉移至淋巴、肺、肝、腦等器官。

他強調，黑色素瘤的典型警訊包含斑塊形狀不對稱、顏色不均、邊界模糊、直徑大於6毫米、潰瘍不癒、易流血、甚至出現搔癢或疼痛等症狀。診斷上仰賴皮膚鏡檢查與切片病理分析。

其中，林先生罹患的「肢端黑色素瘤」是黑色素瘤的一型，常發生在手掌、腳底或指趾甲下，早期無明顯症狀，極易與一般瘀青混淆。其發生與基因突變有關，因部位特殊，確診時常已發展至進階期。治療方式以外科切除為主，必要時需截肢根除病灶，後續視病情安排免疫或標靶治療。

廖澤源呼籲，民眾應提高警覺，尤其中老年族群或曾長期曝曬者，應留意皮膚異常，出現疑似症狀應及早就醫，「只要掌握早期發現、早期診斷、早期治療的原則，就有機會大幅提升存活率。」他也提醒術後病人務必做好傷口照護與復健，並按時追蹤，以防復發或轉移。

林先生的肢端黑色素瘤屬於惡性黑色素瘤的一種，好發於肢體末端的位置，外觀呈現邊緣不規則且顏色不均的黑色斑塊，癌細胞已破壞指甲造成指甲變形。圖／台北慈濟醫院提供
林先生的肢端黑色素瘤屬於惡性黑色素瘤的一種，好發於肢體末端的位置，外觀呈現邊緣不規則且顏色不均的黑色斑塊，癌細胞已破壞指甲造成指甲變形。圖／台北慈濟醫院提供
在皮膚鏡高倍顯像下，惡性黑色素瘤的黑色素顏色深淺不一，腫瘤邊緣不規則。圖／台北慈濟醫院提供
在皮膚鏡高倍顯像下，惡性黑色素瘤的黑色素顏色深淺不一，腫瘤邊緣不規則。圖／台北慈濟醫院提供

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