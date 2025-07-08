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彰投雲3縣市大雷雨持續至中午 彰化、台中淹水警戒
中央氣象署發布雲林縣、彰化縣、南投縣大雷雨即時訊息，持續時間至中午12時；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
大雷雨即時訊息示警區域：彰化縣員林市、田中鎮、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、溪州鄉，南投縣南投市、竹山鎮、名間鄉，雲林縣斗六市、西螺鎮、莿桐鄉、林內鄉。
今、明兩天低壓帶及西南風影響，今天中南部地區及澎湖有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後山區有局部短暫雷陣雨。
今、明兩天馬祖地區受颱風外圍環流影響，有短暫陣雨或雷雨並有局部大雨及8至9級強陣風發生的機率，海面亦有較大風浪。今天東南部地區有焚風發生的機率。
水利署發布淹水警戒，低窪地區及道路特別注意防範積淹水。一級淹水警戒：彰化縣二林鎮、和美鎮、員林市、埔心鄉、埔鹽鄉、埤頭鄉、大村鄉、彰化市、永靖鄉、溪湖鎮、田尾鄉、福興鄉、秀水鄉、線西鄉、花壇鄉、芳苑鄉、鹿港鎮，二級：彰化縣北斗鎮，台中市南屯區、大肚區。
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