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義製玄米油不健康！遭驗出含生殖毒性物 日本生魚片醬油防腐劑超標

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
業者「台灣哲光有限公司」輸入義大利知名品牌「GOCCIA D’ORO」產品「純玄米油」，被檢出含有害物質縮水甘油脂肪酸酯每公斤1145微克。圖／食藥署提供
業者「台灣哲光有限公司」輸入義大利知名品牌「GOCCIA D’ORO」產品「純玄米油」，被檢出含有害物質縮水甘油脂肪酸酯每公斤1145微克。圖／食藥署提供

民眾重視健康，使用健康油品烹調料理是趨勢，衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格品項，一批義大利知名品牌玄米油，被檢出有害物質「縮水甘油脂肪酸脂」超標，共725.47公斤退運或銷毀，此外，一批由日本進口的生魚片醬油，被檢出防腐劑超標，食藥署針對業者同產地、同號列產品，在邊境調整為逐批查驗。

業者「台灣哲光有限公司」輸入義大利知名品牌「GOCCIA D’ORO」產品「純玄米油」，被檢出含有害物質縮水甘油脂肪酸酯每公斤1145微克，這類物質多在食品加工過程中產生，為第2級致癌物。

食藥署北區管理中心主任鄭維智說，依「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，縮水甘油脂肪酸酯於植物性食用油脂，以縮水甘油或稱環氧丙醇計算限量為每公斤1000微克。鄭維智表示，食藥署針對「台灣哲光有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

鄭維智說，縮水甘油脂肪酸酯主來自油脂經高溫精煉後產生，經人體消化道分解後，將產生可能具有人體健康危害的縮水甘油或環氧丙醇，且具致癌風險。

長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，縮水甘油脂肪酸酯在植物油高溫精煉過程中產生，若油脂中含有該成分，民眾用於烹調後，會產生「縮水甘油」，國際癌症研究機構認定為2A級致癌物，即經動物實驗認定會增加致癌風險，且縮水甘油同時具有生殖毒性，也恐影響腎功能。

業者「裕毛屋企業股份有限公司」輸入知名廠商「藤安醸造株式會社」本鹿兒島製造的「生魚片醬油」，在邊境被檢出防腐劑「雙十二烷基硫酸硫胺明」每公斤0.02公克，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，醬油防腐劑用量以十二烷基硫酸鈉為每公斤0.01公克以下。鄭維智表示，這批醬油在邊境需退運或銷毀，業者同產地同號列產品，將調整為逐批查驗。

另，越南輸入榴槤，已多次被檢出重金屬超標，食藥署今天再查出，輸入業者「泓匯國際有限公司」輸入產地為越南的「鮮榴槤」，被檢出殘留農藥撲滅寧每公斤0.03毫克，依「農藥殘留容許量標準」，殺菌劑撲滅寧的法規容許值為每公斤0.01毫克。這批越南的「鮮榴槤」在邊境必須退運或銷毀，針對「泓匯國際有限公司」在邊境由加強抽批查驗調整為逐批查驗，抽驗比例為100%。

鄭維智說，食藥署統計，從113年12月30日至114年6月30日止，受理越南報驗鮮榴槤批數為648批，檢驗不合格批數為9批，不合格率為1.4%，檢驗不合格原因為重金屬鎘及殘留農藥不合格，已經從114年4月1日起至114年8月7日止，在邊境對越南報驗的鮮榴槤採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

一批由日本進口的生魚片醬油，被檢出防腐劑超標，食藥署針對業者同產地、同號列產品，在邊境調整為逐批查驗。圖／食藥署提供
一批由日本進口的生魚片醬油，被檢出防腐劑超標，食藥署針對業者同產地、同號列產品，在邊境調整為逐批查驗。圖／食藥署提供

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