彰化4地時雨量破百 颱風論壇：強烈雷雨帶 雨勢非常猛烈
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今天彰化縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率；注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區慎防積淹水。大豪雨地區：彰化縣。
根據中央氣象署觀測資料，彰化縣福興時雨量134.0毫米、頭汴123.0毫米、鹿港107.5毫米、福寶105.5毫米。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈雷雨帶影響，彰化地區出現非常猛烈的雨勢，4個測站時雨量破百，雨勢持續中。
今天日累積雨量前6名都在彰化縣，彰化縣福興173.0毫米、彰化縣頭汴170.0毫米、彰化縣鹿港153.0毫米、彰化縣福寶133.0毫米、彰化縣和美128.0毫米、彰化縣西濱S173K也有125.5毫米。
網友表示，「超大雷雨，狂風暴雨中」、「北斗打雷下雨中」、「超大雷雨，嚇死人」、「停好久還不走」、「大佛國今天才是準颱風天，目前人身處在降雨量第一名」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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