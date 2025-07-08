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彰化至台中近海驚見「超強對流胞」特徵 鄭明典：恐狂風暴雨+冰雹

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彰化至台中近海驚見超強對流胞特徵 鄭明典：恐狂風暴雨+冰雹

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
超強對流胞特徵。圖／取自鄭明典臉書
超強對流胞特徵。圖／取自鄭明典臉書

彰化縣正在大豪雨，前中央氣象局長鄭明典今天在臉書PO出台灣地區的衛星雲圖，他表示，出現超強對流胞特徵。彰化至台中近海的對流胞發展旺盛，雲頂出現均勻的波紋，這是強烈對流雲頂的特徵，局部地區可能有狂風暴雨冰雹

中央氣象署預報員張承傳今天表示，低壓帶和西南風影響之下，台中、彰化有比較強的降雨出現。氣象署發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，彰化縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率；彰化縣大豪雨，嘉義縣山區、高雄市山區豪雨，台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島大雨。

氣象粉專「觀氣象看天氣」也表示，彰化暴雨，目前部份地區時雨量已破百，還在快速累積，要小心淹水災情。

冰雹 嘉義 暴雨 氣象署 豪雨

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