彰化雨彈升級大豪雨！北東飆高溫 氣象署示警馬祖今晚丹娜絲進逼

丹娜絲颱風遠離，不過，中央氣象署預報員張承傳今天表示，周五之前都是受到低壓帶和西南風影響，天氣上變得比較不穩定，尤其中南部地區留意會有大雨、甚至局部性豪雨發生機率，其他地區午後也會有局部大雨出現。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署發布豪雨特報，彰化縣有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣及高雄市山區有局部大雨或豪雨，中南部地區有局部大雨發生的機率；彰化縣大豪雨，嘉義縣山區、高雄市山區豪雨，台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島大雨。

張承傳表示，丹娜絲颱風上午8時位置在台北的北北東方360公里海面上，未來會以西北西轉西南西的方向，朝中國大陸前進，預計今晚就會登陸中國大陸地區，明天就會減弱為熱帶性低氣壓。

他說，丹娜絲颱風今晚到明天登陸大陸這段時間，由於馬祖地區比較近一點，所以馬祖地區今晚到明天海面的風浪會明顯增強，且馬祖地區會有局部大雨發生機率，所以馬祖的民眾多留意颱風相關資訊。

目前天氣，張承傳表示，低壓帶和西南風影響之下，台中、彰化有比較強的降雨出現。今天清晨中南部地區，特別是山區，有明顯降雨。

未來天氣，張承傳表示，今天到周五台灣都是在低壓帶環境之內，所以天氣上都是比較不穩定。尤其明天開始到周五，低壓帶再加上西南風，水氣明顯增多，降雨會比今天更多一點。要等到周六開始太平洋高壓增強，低壓帶會逐漸北移。所以周六開始到下周二，天氣相對比較穩定，恢復夏季型午後雷陣雨天氣。

未來降雨趨勢，張承傳表示，今天到周五都是受到低壓帶和西南風影響，今天主要降雨在中南部地區，會有短暫陣雨或雷雨，有大雨或短延時豪雨發生機率。北部地區今天也會有局部性短暫陣雨，東半部多雲到晴，午後在山區會有局部短暫雷陣雨。

張承傳表示，明天到周五台灣附近的水氣更為增多，降雨狀況會比今天更為明顯。中南部地區會出現短暫陣雨或雷雨的時間拉長，整天都會有陣雨或雷雨出現，特別是南部地區、東半部山區，有局部大雨或豪雨發生機率。北部地區也會有短暫陣雨或雷雨，東半部也會有局部降雨。中午過後北部、東半部山區也會有局部大雨發生。

張承傳提醒，昨天和前天中南部地區受到丹娜絲颱風影響，明天開始到周五降雨會再度增多，中南部留意明後兩天雨勢會再更大一些。

張承傳表示，周六之後，太平洋高壓開始增強，天氣會比較穩定一點，各地恢復夏季型午後雷陣雨的天氣。南部地區受到風向影響，夜晚、清晨可能還是會有局部短暫陣雨，不過還是比較偏向午後雷陣雨的天氣。

未來溫度趨勢，張承傳表示，今天沒有下雨的時候，各地溫度32至35度之間；台東有焚風發生機率，可能會出現36度以上高溫。另外，花東縱谷、大台北溫度上會比較高，有機會來到36度左右。