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彰化縣大雷雨二度國家級警報響 2縣市列1、2級淹水警戒
中央氣象署再度發布彰化縣大雷雨即時訊息，持續時間至上午11時；並針對此大雷雨再度對彰化縣發布災防告警訊息（PWS）。大雷雨即時訊息示警區域：彰化縣彰化市、鹿港鎮、福興鄉、秀水鄉、花壇鄉、員林市、溪湖鎮、大村鄉、埔鹽鄉、埔心鄉、永靖鄉、田尾鄉。
水利署也發布淹水警戒，提醒低窪地區及道路特別注意防範積淹水。
一級淹水警戒：彰化縣和美鎮、彰化市、福興鄉、秀水鄉、線西鄉、花壇鄉、芳苑鄉、鹿港鎮，台中市大肚區。二級淹水警戒：彰化縣伸港鄉、埔鹽鄉。
慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
路面濕滑，步行與開車注意安全。能見度低，注意行車安全、減速慢行。進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。冰雹影響人車安全。易有雷電發生影響飛機起降，留意最新航班資訊。避免從事水上活動，如釣魚、划船、游泳等。行駛中車輛如遭遇強風，應配合相關單位宣導以維護行車安全。瞬間強風易導致路樹被吹垮、電纜或招牌掉落等意外，行人及車輛需注意用路安全。
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