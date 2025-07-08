貓奴注意!!! 天仁茗茶「綠茶小喵壓克力吊飾盲抽」 Q萌現身，這夏限量隨行!！

天仁茗茶「綠茶小喵壓克力吊飾盲抽」 限量加價購，引發貓奴搶購熱潮。 圖／江建泰 攝影

這個夏天，天仁茗茶賣茶，更賣「萌」！全新推出的「綠茶小喵壓克力吊飾盲抽」加價購活動一登場，就在網路上掀起熱議——萌到心臟爆擊的5款「綠茶小喵壓克力吊飾」，分別搭配不同物件，真的是可愛軟萌到不行！現在到全台天仁茗茶、喫茶趣ToGo或CHAFFEE購買任一商品，只要再加89元，就能盲抽一個超Q的綠茶小喵吊飾，讓你每天出門都被療癒滿點。

夏天就要這味！天仁茗茶御選綠茶粉 來自日本靜岡，茶香濃郁、滋味甘甜。 圖／江建泰 攝影

天仁茗茶御選綠茶粉，點綴夏季的美味涼意的顏色

首先必須大力誇獎天仁茗茶的御選綠茶粉。這款來自日本靜岡、以原葉研磨製成的綠茶粉，完整保留維他命C與兒茶素，茶香清新又回甘，無論是用來沖泡冷泡茶、加進牛奶做抹茶拿鐵，風味滿分，更可以用來製作綠茶口味的糕點，呈現烘焙獨有的色、香、味層次風味。

甜點師Miaˊ製作的「綠茶小喵造型餅乾」，讓你在家也能完成夢幻甜點。 圖／Ｍia 攝影

DIY時間到：綠茶小喵手工餅乾這樣做，好吃又好拍！

為了讓大家更了解天仁茗茶御選綠茶粉有多好用，甜點師Mia也親自示範「綠茶小喵造型餅乾」製作影片，讓你在家也能完成夢幻甜點。餅乾以天仁茗茶的御選綠茶粉調色上色，搭配奶油與乳酪做出入口即化的口感，再加上翻糖手作把5款綠茶小喵形象神還原，成品根本可愛到不忍心吃掉。

最棒的是，影片從材料、工具到每個製作步驟都超清楚，零烘焙經驗也能輕鬆上手，做完還能搭配一杯喫茶趣ToGo的鮮榨水果綠或是CHAFFEE的靜岡抹茶拿鐵，來個夏日療癒系下午茶。

「綠茶小喵造型餅乾」用天仁茗茶的綠茶粉調色上色，搭配奶油與乳酪做出入口即化的口感。 圖／江建泰 攝影

一搖即飲！綠茶粉怎麼泡？原來這麼簡單

「綠茶粉」除了可以用來製作甜點外，也可以用喝的，推薦現在最流行的寶特瓶搖一搖喝法。

只要把2公克（或一包隨身包）綠茶粉倒入450cc溫開水（記得60°C以下），蓋緊瓶蓋大力搖均勻，就能立刻享受一杯無糖、低熱量、天然的健康茶飲。冰冰喝超消暑，加檸檬、加水果、加氣泡水也都超搭，難怪連烘焙師Mia都大推：「這綠茶粉真的超萬用！」

如果不想自己動手，可以去喫茶趣ToGo 與CHAFFEE選購綠茶粉相關飲品，來杯高纖水果綠或靜岡綠抹茶拿鐵，都能品嚐到超天仁茗茶用綠茶粉調和出的超完美比例茶飲。

天仁茗茶的綠茶粉冰冰喝超消暑，喫茶趣ToGo與CHAFFEE都有綠茶粉調製的飲品。 圖／江建泰 攝影

現在去天仁茗茶門市抽盲盒，還送飲料折價券

5款綠茶小喵各具特色風格，像是拿著招牌的「茶店前的小守喵」、迷戀草莓與綠茶的「莓好一口綠」、愛吃綠茶霜淇淋的「霜裡藏喵」、鍾愛喫茶趣ToGo珍奶的「喵喵珍語」，以及非CHAFFEE抹茶飲品不可的「綠意融化中」，展現不同小喵超萌特質，貓奴們~怎能錯過!

想要擁有可愛到不行的「綠茶小喵壓克力吊飾」？不用複雜任務或高額消費，只要在全台天仁茗茶門市、喫茶趣ToGo或GHAFFEE購買任一商品或飲品，就能以89元加購盲抽1個（不限加購數量喔！），數量有限，先搶先贏！

而且每一盒小喵吊飾外加贈1張喫茶趣ToGo、CHAFFEE飲料折價券，直接讓你下次買飲料也划算。

天仁茗茶各門市以透明壓克力盒陳列5款「綠茶小喵壓克力吊飾」，增加盲抽前的刺激感！。 圖／江建泰 攝影

夏天的味道，是綠茶香也是小喵萌

無論你是綠茶控還是可愛貓咪小物迷，這次天仁茗茶「綠茶小喵壓克力吊飾」絕對讓你一眼淪陷。從手作甜點、日常茶飲再到Q萌隨行吊飾，這波活動是一場視覺、味覺、心靈三重療癒滿足。

週末還不知道要幹嘛嗎？不如就拉上朋友一起到天仁茗茶門市選購綠茶粉，回家開一場手作小喵餅乾派對，看誰的餅乾可愛又上鏡，或是去喫茶趣ToGo、CHAFFEE點上一杯飲品，順便加價進行吊飾盲抽，享受綠茶香氣同時，享受小刺激的盲抽開箱，為夏天增添充滿期待地的Q萌儀式！