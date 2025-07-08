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牙周病不是老化惹的禍！日醫師曝1生活習慣才是真正關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
保持口腔清潔是預防牙周病的基本。示意圖／ingimage
保持口腔清潔是預防牙周病的基本。示意圖／ingimage

根據日媒介護ポストセブン」報導，牙周病是導致民眾失去牙齒的主因之一，不過與多數人以為的「年紀大牙齒自然會掉」不同，專家指出，牙齒健康其實與日常生活習慣關係密切。

哈佛大學取得預防醫學學位的牙醫師大岡洋表示，牙齦其實是再生能力極高的組織，不會隨年齡衰退。問題出在牙周病是一種由細菌毒素引發的慢性發炎，會悄悄侵蝕牙齦與齒槽骨，進而造成牙齒鬆動與脫落。更可怕的是，牙周病細菌可能進入血液，增加心肌梗塞、腦中風等風險，卻往往毫無自覺。

那麼該怎麼預防？大岡醫師指出，關鍵在於「正確的口腔清潔習慣」。與其追求次數與時間，不如將刷牙集中在睡前，徹底清潔和按摩牙齒與牙齦交界處。他建議，每晚花15分鐘仔細刷牙，特別是在睡覺時唾液減少、細菌滋生最快，因此睡前清潔效果最佳。搭配鏡子確認刷牙動作，也能幫助修正錯誤手勢。

此外，選擇合適的牙刷也很重要。大岡醫師建議使用「一般硬度」的牙刷，不宜過軟，以確保有足夠彈性清除污垢與按摩牙齦。他也提醒，牙膏只是輔助工具，過度依賴清涼感會誤以為已清潔乾淨，反而忽略死角。除了刷牙，日常咀嚼口香糖也能刺激唾液分泌，幫助清潔口腔，是延緩牙齒老化的小撇步。專家呼籲，別再把牙齒問題推給年紀。「牙齒老化」其實可以預防，只要每天多花點心思，就能延長牙齒壽命，享受有品質的人生。

哈佛大學 日媒 牙周病 牙齒 生活習慣

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