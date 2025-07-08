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73歲婦長年誦經近來漸看不清經文 檢查白內障作祟

中央社／ 台中8日電

73歲洪婦長年每天早晚虔誠誦經，去年初漸發現經文模糊不清，就醫檢查發現原是水晶體老化導致白內障，經小切口超音波乳化術合併植入多焦點人工水晶體後，視野煥然一新。

亞洲大學附屬醫院今天發布新聞稿，眼科主任林耿弘表示，如果發現看東西變得越來越模糊，彷彿隔了一層毛玻璃，或者晚上開車時，對向車燈特別刺眼，就得當心可能是白內障前兆，萬一沒有盡快介入治療，嚴重的話有可能導致失明，但若能及早發現、及早治療，依然可重拾清晰視界，改善生活品質。

林耿弘說，眼球內水晶體就像照相機鏡頭，負責將光線聚焦在視網膜上形成清晰影像，當透明水晶體因為老化、疾病、外傷等因素，逐漸變得混濁，光線就無法順利穿透，導致視力模糊，就是所謂「白內障」。

其中最主要致病原因正是老化，因為隨著年齡增長，水晶體會逐漸變性、混濁，因此，老年人是白內障高危險群，但近年來因3C物品使用頻繁，患者年齡層正逐漸下降。

林耿弘以洪婦為例表示，她自述年輕時視力可達2.0，近年來視力逐漸模糊、看東西霧霧的，開始對光線特別敏感，甚至看東西的顏色變淡或偏黃，不如以往鮮明，以致於天天都得費勁低頭猛盯著經文，不時還得向佛祖懺悔「經文念錯了，請寬待一下」。

經安排視力檢查、眼底檢查及裂隙燈檢查後，確認患者已是嚴重白內障，因此建議採用「小切口超音波乳化術合併人工水晶體植入」改善，利用超音波震碎混濁水晶體，再建議採用具有多焦點、散光矯正功能的人工水晶體，果然讓視野更加清晰，術後患者恢復良好，讓她直說「現在屋內不用全部開燈，就很亮了」。

林耿弘提醒，除年齡之外，若血糖控制不佳、長期使用類固醇、眼部曾受外傷、高度近視或長期暴露戶外紫外線、抽菸與飲酒等原因，也可能增加白內障風險，如果出現短期近視度數加深、夜間視力不佳等症狀，建議安排眼部檢查，適當時機接受治療，就能擺脫「霧裡看花」困擾，重新擁抱清晰明亮世界。

白內障 視力

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