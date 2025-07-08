光喝牛奶補鈣還不夠？日專家：還要搭配「這些超市食材」才有效

根據日媒「President Online」報導，日本順天堂大學醫學部副教授野尻英俊指出，許多人以為「喝牛奶補鈣就能保骨本」，但其實光靠牛奶並無法有效預防骨質疏鬆。因為鈣質若沒有維生素D的幫助，無法順利被身體吸收利用。

報導指出，強健骨骼除了鈣質與蛋白質，維生素D才是真正容易被忽略的關鍵營養素。除了促進鈣吸收，維生素D還能維持支撐脊椎的深層肌群健康，如豎脊肌與多裂肌，能預防駝背與跌倒。若缺乏此一關鍵營養素，姿勢會逐漸惡化，甚至導致骨折與臥床。

那麼牛奶應該搭配哪些食材攝取，才能發揮最佳效果？專家建議，可多攝取富含維生素D的食材，包括鮭魚、秋刀魚、鯖魚等魚類，還有日曬過的乾香菇、木耳、吻仔魚、蛋黃與動物肝臟等。搭配這些食材與牛奶一起食用，有助於提升鈣質吸收效率，對維持骨骼與肌力都大有助益。

維生素D除了從食物中攝取，還能透過日曬合成。專家建議，每天讓臉部與手部曝曬陽光約15分鐘，即可有效補充。尤其對長時間待在室內、日照不足的上班族與高齡族群來說，更要特別留意。

報導也提醒，缺乏維生素D可能導致疲勞、情緒低落、免疫力下降等問題，容易被誤認為老化徵兆。想真正守住骨本、維持行動力，不妨從每天一杯牛奶開始，再搭配適量魚類與菇類，日常多接觸陽光，才能為自己打下強健骨骼的基礎。