快訊

一表看懂！亞洲國家對等關稅新舊差異比較 柬埔寨稅率大減13%

東亞和平怎麼實現？台灣與沖繩的戰爭記憶對話

美國新關稅未包含台灣 賴總統昨深夜與談判團隊視訊

光喝牛奶補鈣還不夠？日專家：還要搭配「這些超市食材」才有效

聯合新聞網／ 綜合報導
適量攝取鮭魚、鯖魚等魚類和菇類能吸收維生素D，促進骨骼健康。 圖／ingimage
適量攝取鮭魚、鯖魚等魚類和菇類能吸收維生素D，促進骨骼健康。 圖／ingimage

根據日媒「President Online」報導，日本順天堂大學醫學部副教授野尻英俊指出，許多人以為「喝牛奶補鈣就能保骨本」，但其實光靠牛奶並無法有效預防骨質疏鬆。因為鈣質若沒有維生素D的幫助，無法順利被身體吸收利用。

報導指出，強健骨骼除了鈣質與蛋白質，維生素D才是真正容易被忽略的關鍵營養素。除了促進鈣吸收，維生素D還能維持支撐脊椎的深層肌群健康，如豎脊肌與多裂肌，能預防駝背與跌倒。若缺乏此一關鍵營養素，姿勢會逐漸惡化，甚至導致骨折與臥床。

那麼牛奶應該搭配哪些食材攝取，才能發揮最佳效果？專家建議，可多攝取富含維生素D的食材，包括鮭魚、秋刀魚、鯖魚等魚類，還有日曬過的乾香菇、木耳、吻仔魚、蛋黃與動物肝臟等。搭配這些食材與牛奶一起食用，有助於提升鈣質吸收效率，對維持骨骼與肌力都大有助益。

維生素D除了從食物中攝取，還能透過日曬合成。專家建議，每天讓臉部與手部曝曬陽光約15分鐘，即可有效補充。尤其對長時間待在室內、日照不足的上班族與高齡族群來說，更要特別留意。

報導也提醒，缺乏維生素D可能導致疲勞、情緒低落、免疫力下降等問題，容易被誤認為老化徵兆。想真正守住骨本、維持行動力，不妨從每天一杯牛奶開始，再搭配適量魚類與菇類，日常多接觸陽光，才能為自己打下強健骨骼的基礎。

上班族 牛奶 老化 鈣質 食材 骨折 骨質疏鬆

延伸閱讀

手機害的？「8點10分前集合」幾點到 不同世代認知差20分鐘

為何他犯錯也「絕不道歉」？專家揭這類人嘴硬原因：內心有5糾結

生魚片塑膠葉大進化！日網批太逼真恐釀禍 受害消費者：我還拿去炒

老是被叮？真的有「招蚊體質」 專家教正確止癢：熱敷是錯的

相關新聞

強烈雷雨帶往雲林南投移動 彰化5地累積雨量破212毫米

「彰、雲、投，慎防劇烈降雨」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，強烈雷雨帶正往雲林、南投移動中，留意致災性的劇烈降...

光喝牛奶補鈣還不夠？日專家：還要搭配「這些超市食材」才有效

根據日媒「President Online」報導，日本順天堂大學醫學部副教授野尻英俊指出，許多人以為「喝牛奶補鈣就能保骨本」，但其實光靠牛奶並無法有效預防骨質疏鬆。因為鈣質若沒有維生素D的幫助，無法順利被身體吸收利用。

《臺灣米其林指南 2025》 完整名單將於 2025年8月19日發布

米其林宣布《臺灣米其林指南 2025》完整餐廳入選名單，將於2025年8月19日發布，頒獎典禮將於8月1...

牙周病不是老化惹的禍！日醫師曝1生活習慣才是真正關鍵

根據日媒「介護ポストセブン」報導，牙周病是導致民眾失去牙齒的主因之一，不過與多數人以為的「年紀大牙齒自然會掉」不同，專家指出，牙齒健康其實與日常生活習慣關係密切。

「鑽石歌王」林沖過世享耆壽92歲 曾患攝護腺癌第3期

總是在台上賣力唱跳的「鑽石歌王」林沖，7日晚間傳出逝世噩耗，他的乾兒子Kevin也在臉書發文：7月7日18:10，因感染...

健保最新給付兒童用藥 短腸症童年省544萬 更有機會免小腸移植

衛福部健保署最新核定二項兒童專用藥品，分別是治療兒童高血壓、心臟衰竭、心肌梗塞後左心室功能不全、第一型糖尿病之腎病變，含...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。