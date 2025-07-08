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華航115年進駐JFK新航廈 重視北美航線布局

中央社／ 台北8日電

華航今天宣布，明年進駐紐約甘迺迪國際機場（JFK）全新打造的第一航廈，將帶給旅客嶄新的服務體驗，展現華航對北美市場的高度重視，更是持續拓展紐約航線的重要里程碑。

中華航空桃園-紐約航線自1983年首航，營運已逾40載，是長期布局北美版圖的重要樞紐。

華航今天發布新聞稿表示，明年進駐紐約甘迺迪國際機場全新打造的第一航廈（The New Terminal One atJFK），美東時間7月7日華航總經理陳漢銘親自率隊前往紐約出席合作儀式。

華航表示，紐約甘迺迪國際機場即將啟用的新航廈，結合創新科技及世界級設計，無論在報到、安檢、候機或轉機，都將提供旅客更加輕鬆便捷的服務，同時集結紐約具豐富文化底蘊的多元購物及餐飲空間，讓旅客身處機場，也能沉浸在濃厚的紐約氛圍中。

華航說，新航廈導入多項永續設計，包括全美機場中規模最大的太陽能板系統、全面採用電動地面服務設備（eGSE），以及雨水回收再利用的景觀灌溉系統等設施。

華航指出，看好台美兩地往返及轉機旅運需求，積極強化航網佈局，直飛北美重點6大城市，包含美國紐約、洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖及加拿大溫哥華，每週提供超過40班次往返美加地區，結合綿密便捷的區域航網，每週提供共計近500個航班，服務北美往返東南亞、東北亞的轉機旅客。

機場 紐約 華航

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