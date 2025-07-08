擺脫丹娜絲換低壓帶影響…雨續炸中南部 周末又有新的系統發展

丹娜絲颱風已經遠離，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，颱風中心目前已在台灣北方約300公里的海面上，預估會逐漸轉往偏西方向移動，今日晚間登陸浙江後就會減弱消散，對台灣已經沒有直接影響。

今天的天氣主要受颱風所屬的大低壓帶影響，歐宗學表示，水氣仍較多，且大氣狀態不穩定，配合西南風環境，迎風面的中南部地區會有海上水氣移入影響，另外陸地上也會容易有對流雲系發展，全天都有短暫陣雨機會。

尤其山區附近降雨時間長，累積雨量較多，歐宗學提醒，在山區活動時仍要注意天氣變化，並要留意連日大雨過後邊坡可能較不穩定。

歐宗學表示，北部受台灣北方海面對流雲系的高空雲層影響，雲量偏多但預估降雨機率較低，僅北海岸地區或山區附近有零星降雨機會。東半部地區則以多雲時晴天氣為主，山區附近仍會有局部短暫陣雨機會。

天氣較穩定，相對的就要留意氣溫容易偏高，歐宗學表示，受西南風影響，預估台北盆地、花東縱谷等背風面地區可能出現背風沉降增溫的現象，而且位處內陸地區、通風較差，有36度或以上高溫出現機會，戶外運動或勞力工作者要適時休息補充水分及電解質，預防熱傷害。

本周後續天氣大致都是受到低壓帶影響，歐宗學表示，而且不穩定的程度可能會更高，水氣則持續偏多，迎風面中南部早晚期間仍然會有局部短暫陣雨機會。午後各地都會有對流雲系發展影響，並可能有雷雨帶來局部較大雨勢。

他說，未來這幾天天氣變化可能會相當快速、時晴時雨，外出別忘了攜帶雨具備用，行車時如果突然遭遇大雨，小心駕駛。預估周日以後低壓帶減弱，中南部的迎風面降雨，以及其他地區的午後陣雨才會有較明顯減少的機會。

是否還有颱風生成？歐宗學表示，近期在海面上仍然有熱帶擾動發展空間，預估周末到下周可能會有新的系統發展出來，目前這些系統還僅存在電腦模擬中，尚未實際生成，後續預報都還會有非常大的變化，所以不需要太早擔心，等未來幾天真的有擾動雛形生成後，再來追蹤關注後續可能的發展及動態就可以了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。