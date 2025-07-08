快訊

關稅不定！台股早盤下挫逾160點 台積電小跌5元至1065元

iPhone 17 Pro最新渲染圖曝光！全機採鋁合金、蘋果Logo換位置好不習慣

回顧今年侵台首颱丹娜絲 詭異避開中央山脈創3大紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

擺脫丹娜絲換低壓帶影響…雨續炸中南部 周末又有新的系統發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
本周後續天氣大致都是受到低壓帶影響，中南部早晚期間局部短暫陣雨。午後各地都會有對流雲系發展影響，並可能有雷雨帶來局部較大雨勢。聯合報系資料照片
本周後續天氣大致都是受到低壓帶影響，中南部早晚期間局部短暫陣雨。午後各地都會有對流雲系發展影響，並可能有雷雨帶來局部較大雨勢。聯合報系資料照片

丹娜絲颱風已經遠離，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，颱風中心目前已在台灣北方約300公里的海面上，預估會逐漸轉往偏西方向移動，今日晚間登陸浙江後就會減弱消散，對台灣已經沒有直接影響。

今天的天氣主要受颱風所屬的大低壓帶影響，歐宗學表示，水氣仍較多，且大氣狀態不穩定，配合西南風環境，迎風面的中南部地區會有海上水氣移入影響，另外陸地上也會容易有對流雲系發展，全天都有短暫陣雨機會。

尤其山區附近降雨時間長，累積雨量較多，歐宗學提醒，在山區活動時仍要注意天氣變化，並要留意連日大雨過後邊坡可能較不穩定。

歐宗學表示，北部受台灣北方海面對流雲系的高空雲層影響，雲量偏多但預估降雨機率較低，僅北海岸地區或山區附近有零星降雨機會。東半部地區則以多雲時晴天氣為主，山區附近仍會有局部短暫陣雨機會。

天氣較穩定，相對的就要留意氣溫容易偏高，歐宗學表示，受西南風影響，預估台北盆地、花東縱谷等背風面地區可能出現背風沉降增溫的現象，而且位處內陸地區、通風較差，有36度或以上高溫出現機會，戶外運動或勞力工作者要適時休息補充水分及電解質，預防熱傷害。

本周後續天氣大致都是受到低壓帶影響，歐宗學表示，而且不穩定的程度可能會更高，水氣則持續偏多，迎風面中南部早晚期間仍然會有局部短暫陣雨機會。午後各地都會有對流雲系發展影響，並可能有雷雨帶來局部較大雨勢。

他說，未來這幾天天氣變化可能會相當快速、時晴時雨，外出別忘了攜帶雨具備用，行車時如果突然遭遇大雨，小心駕駛。預估周日以後低壓帶減弱，中南部的迎風面降雨，以及其他地區的午後陣雨才會有較明顯減少的機會。

是否還有颱風生成？歐宗學表示，近期在海面上仍然有熱帶擾動發展空間，預估周末到下周可能會有新的系統發展出來，目前這些系統還僅存在電腦模擬中，尚未實際生成，後續預報都還會有非常大的變化，所以不需要太早擔心，等未來幾天真的有擾動雛形生成後，再來追蹤關注後續可能的發展及動態就可以了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

丹娜絲颱風 分析師 氣溫 氣象署 雷雨

延伸閱讀

回顧今年侵台首颱丹娜絲 詭異避開中央山脈創3大紀錄

丹娜絲瀕死 今北東炎熱南大雷雨 將有2熱帶擾動發展 吳德榮曝對台影響

狂刷丹娜絲資訊不見勘災照 她爆周春米還在北歐爽遊

丹娜絲掠過...新北瑞芳區公所嚴陣以待 區長慰勞駐守國軍弟兄

相關新聞

10天後又將進入颱風好發期？粉專：季風槽將再度建立 這次尺度更大

10天後又將進入颱風好發期？氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據季內震盪（MJO）最新的預測模式，約10天後，輻合帶將逐漸...

擺脫丹娜絲換低壓帶影響…雨續炸中南部 周末又有新的系統發展

丹娜絲颱風已經遠離，天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，颱風中心目前已在台灣北方約300公里的海面上，預估會逐漸轉往偏西方...

大雷雨往北擴展4縣市 台中太平「山區暴雨」國家級警報響

中央氣象署發布大雷雨即時訊息，警戒區域有苗栗縣、南投縣、彰化縣、台中市，持續至上午9時30分；慎防劇烈降雨、雷擊、9級以...

今起至周六留意西北雨 賈新興曝3時程環境有利颱風生成

何時環境再次有利颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing C...

7月5日末日預言失敗！科學家解答地震難預測的真相

2025年7月5日，日本時間凌晨4點18分，那場龍樹諒在《我所看見的未來》中的世界末日預言並未發生，即便7月還沒結束，但這股獨特的文化現象，已經掀起了熱烈討論。

認養遊蕩犬當校犬幫倒忙？資深獸醫批：失敗的動保教育

「零撲殺」上路後，動保團體推校園認養校犬計畫，為遊蕩犬找安身處所。但有學校衝動認養又後悔，打算送還收容所引發爭議，也有照護的教師離職，校犬又淪為遊蕩犬，縣市動保處直言是失敗計畫。截至去年8月，高中以下學校認養犬貓429隻，資深獸醫揭校犬計畫的矛盾與隱憂。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。