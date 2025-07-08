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今起至周六留意西北雨 賈新興曝3時程環境有利颱風生成

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周五，於深夜至隔天清晨，台中以南易有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。本報資料照片
今天至周五，於深夜至隔天清晨，台中以南易有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。本報資料照片

何時環境再次有利颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察17日起，菲律賓東方熱帶系統發展趨勢。

近期天氣趨勢，賈新興表示，今起至周六各地留意西北雨；未來10天環境偏西南風，台中以南深夜至隔天清晨易有局部短暫雨。

賈新興表示，今天至周五，於深夜至隔天清晨，台中以南易有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周六清晨，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日至下周四，於深夜至隔天清晨，台中以南沿海易有零星短暫雨，午後各地山區、大台北東側及宜蘭有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

觀察下周四起，菲律賓東方外海熱帶系統發展的趨勢。賈新興表示，有利颱風生成環境顯示，短期今天至周六，以及下周三至22日，以及8月11日起至9月21日，環境均有利颱風生成。7月下旬南海至台灣降雨有偏多的趨勢，8月上旬至中旬，降雨有轉偏少的機率較高。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布圖。圖／取自賈新興臉書
歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布圖。圖／取自賈新興臉書
EC／AIFS模式預測未來14天有利颱風生成環境指標／西南季風指標／副高指標。圖／取自賈新興臉書
EC／AIFS模式預測未來14天有利颱風生成環境指標／西南季風指標／副高指標。圖／取自賈新興臉書
歐洲模式預測未來降雨。圖／取自賈新興臉書
歐洲模式預測未來降雨。圖／取自賈新興臉書

菲律賓 賈新興 颱風

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