今起至周六留意西北雨 賈新興曝3時程環境有利颱風生成

何時環境再次有利颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察17日起，菲律賓東方熱帶系統發展趨勢。

近期天氣趨勢，賈新興表示，今起至周六各地留意西北雨；未來10天環境偏西南風，台中以南深夜至隔天清晨易有局部短暫雨。

賈新興表示，今天至周五，於深夜至隔天清晨，台中以南易有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫陣雨。周六清晨，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。周日至下周四，於深夜至隔天清晨，台中以南沿海易有零星短暫雨，午後各地山區、大台北東側及宜蘭有零星短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

觀察下周四起，菲律賓東方外海熱帶系統發展的趨勢。賈新興表示，有利颱風生成環境顯示，短期今天至周六，以及下周三至22日，以及8月11日起至9月21日，環境均有利颱風生成。7月下旬南海至台灣降雨有偏多的趨勢，8月上旬至中旬，降雨有轉偏少的機率較高。