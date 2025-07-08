丹娜絲瀕死 今北東炎熱南大雷雨 將有2熱帶擾動發展 吳德榮曝對台影響

今天天氣好轉，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，北部及東半部高溫炎熱；南部、中部偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流增強，伴隨大雷雨的機率，應注意氣象署的即時訊息。北部23至36度、中部23至35度、南部24至34度、東部21至37度。

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中及彰化以南地區有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防積淹水。豪雨：屏東縣山區。大雨：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

明天至周六各地多雲時晴，天氣偏熱。吳德榮表示，西南風挾帶水氣多，大氣不穩定，清晨、上午近風面中南部偶有局部短暫陣雨或雷雨，午後對流增強、常伴隨大雷雨，應注意氣象署的即時訊息。周日、下周一晴朗酷熱，要防曬、防中暑，午後山區有短暫陣雨或雷雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。

根據氣象署路徑潛勢預測圖顯示，今年第4號輕颱丹娜絲在東海南部，受其北方高壓的導引，將轉向西、進入浙江，再轉西南西，持續減弱為熱帶低壓。

吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）及美國（GFS）模式模擬顯示，未來1周至10天，東海或日本南方海面雖分別有熱帶擾動醞釀，但位置偏北、已超過台灣的緯度，且各國模式模擬的動向皆有偏北的分量，故即使有所發展，亦與台灣毫不相干。