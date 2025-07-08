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嘉縣、台南「山區暴雨」國家級警報響 中南部豪大雨範圍擴大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片
對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報。本報資料照片

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台中及彰化以南地區有局部大雨發生的機率；請注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流，低窪地區請慎防積淹水。

豪雨：屏東縣山區。大雨：台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島。

氣象署發布台南市、嘉義縣、高雄市、雲林縣大雷雨即時訊息，持續至上午8時；慎防劇烈降雨、雷擊，溪河水暴漲，坍方、落石、土石流，以及低能見度。

氣象署針對嘉義縣草山溪（葫蘆谷）、台南市後堀溪（千層岩瀑布）發布災防告警，持續時間至上午8時33分；山區暴雨警戒區域：嘉義縣大埔鄉、台南市南化區、嘉義縣番路鄉；此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

台南 嘉義 屏東縣

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