6月台灣氣候重點回顧 氣溫偏暖、雨量偏少

中央氣象署發布今年6月台灣氣候重點回顧，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，全台氣溫偏暖、雨量偏少。月平均氣溫28.7度，而氣候平均值28.0度，較氣候值多0.7度，高於氣候值。氣溫偏暖，為1950年以來，同期第5暖。宜蘭、台北及東吉島站為同期第4暖。

累積高溫日數方面，氣象署說，統計6月最高氣溫35度及以上的天數，平均3.0天，氣候平均值3天，同氣候值。

累積雨量，平均217.2毫米，氣候平均值（中位數）259.9毫米，較氣候值少42.7毫米，少於氣候值。上、中旬受鋒面、熱帶性低氣壓及低壓帶影響期間，降雨較為顯著，其餘時間以午後局部短暫陣雨為主。台中以北及東北部雨量明顯偏少，其他地區正常至偏多。