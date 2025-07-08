大雷雨轟南高屏 低壓帶影響至周五水氣多 今悶熱飆35度高溫

對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣山區有局部大雨或豪雨，南部地區有局部大雨發生的機率；注意雷擊及強陣風，山區嚴防坍方、落石、土石流，低窪地區慎防積淹水。

氣象署針對高雄市、屏東縣、台東縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至上午6時，其中，高雄市大雷雨持續至上午6時30分。

今天低壓帶影響，環境吹西南風，迎風面的中南部地區有短暫陣雨或雷雨，南部地區有局部較大雨勢發生的機率，北部及東半部地區為多雲到晴的天氣。午後熱力作用下，在山區及大台北地區有局部短暫雷陣雨，連日降雨雖緩，進入山區活動仍注意安全。

氣溫方面，今天各地高溫約32至35度，大台北、花東及金門地區可達36度左右的高溫，台東地區有焚風發生的機率，天氣感受炎熱，戶外活動注意防曬並多補充水分。

明天至周五低壓帶影響，台灣附近水氣偏多，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區並有局部大雨發生的機率。

周六至下周一環境風場為西南風或偏南風，台灣附近水氣稍減，迎風面的南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

7月15日至17日各地為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。