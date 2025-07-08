健康你我他／接納失智母親 每次都是第一次

「不要再刷牙、洗臉了！」姊姊的聲音在空氣中迴盪著，只要沒盯著，一個早上母親刷牙、洗臉好幾次了，聽見姊姊的叫聲，只見母親緩緩的從浴室走出來，搔著頭笑說：「頭腦壞囉！沒用了！」

母親92歲時出現失智的初期症狀：高血壓藥沒吃、找不到東西、忘記關爐火、反覆問同樣問題。醫師診斷為輕度失智，個管師建議可到日照中心，團體生活的社交互動，有助延緩失智的惡化，讓照顧的家人得以喘息。

母親原本是一個熱情、開朗，喜好與人互動的人，偶有心情不佳也大半是回顧過往戰爭時的逃難和剛落腳台灣時的艱辛生活。失智後的母親像小孩，以前不好的回憶自動刪除，連生命中最重要的人、已過世的父親，她也不再經常用淚水表達思念之情，母親的臉愈來愈像開喜婆婆。

兒孫帶她去餐廳吃飯，她會說從沒吃過這麼好吃的菜；女兒帶她去逛大賣場，即使已來過很多次，她會問：「這是哪兒？怎麼都沒來過？」我幫她洗澡，她會開心地說謝謝！還不忘加上一句：「從來沒洗過這麼舒服的澡！」去醫院回診拿藥，她會告訴醫師：「我沒來過這家醫院！」

剛開始會害怕旁人誤以為我們虐待老人，現在高齡失智患者愈來愈多，大部分的人皆能以友善來回應，我們也從照顧的經驗中建立良好的互動，接納母親的每一次都是第一次。