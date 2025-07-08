潛伏結核感染 用藥28天強化保護力

每當生活周遭有人確診結核病，與其同住的家人、朋友、同學或同事可能成為潛伏結核感染高風險族群。結核菌進入人體後在肺部會被肉芽組織包覆，當人體免疫力較強時可控制不病發，一旦免疫力低下時就可能發病成為結核病，造成病菌傳播，不僅傷害自身健康，也危害公共衛生。

以往潛伏結核感染者用藥需服用約3至9個月才能完成治療，台灣近年推行只需服用28天的短程潛伏結核感染治療處方，多數民眾可每日按時以藥物Isoniazid搭配Rifapentine合併服用28天來進行治療，可提供94%保護力來降低病發風險。

使用此種療法常見副作用以皮疹、蕁麻疹為主，可透過醫師開立抗組織胺類的口服藥物或外用藥膏來預防與治療，按醫囑用藥多可緩解，大幅減少服藥者因藥物不良反應需再次求診的麻煩。

此外，服藥期間都治關懷員或結核病個案管理師會定時關懷追蹤用藥狀況，協助用藥者安全地完成整個治療過程。

民眾於短程潛伏結核感染治療處方服藥期間，可能會有汗液、淚液、唾液或尿液等體液變橘紅色情形，這是由於藥物成分Rifapentine所致的正常現象。

建議在用藥期間，應該避免戴隱形眼鏡，並將配戴的假牙在不需要使用時取下，以防器具遭到永久染色。

用藥期間也應避免飲酒，以免增加肝臟負擔，導致肝毒性風險增加。由於藥物會干擾荷爾蒙相關避孕方法，因此治療期間應採取保險套或子宮避孕器等其他避孕方式，若有備孕或懷孕情形，應告知醫師以調整相關藥物。

若民眾用藥後出現輕微不良反應，多數不會影響日常生活，可多飲水、多休息，服藥後數小時多可改善，假使不適感持續惡化超過2天，可向醫療人員、都治關懷員或撥打免付費的傳染病諮詢專線1922尋求協助。