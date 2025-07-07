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動員7縣市人力支援台南搶修 台電人員晚間路邊吃一口飯 感動網友

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台電動員調派7縣市人力及工程車到台南協助搶修，截至今晚10點仍有10萬4510戶停電，目前仍全力搶修中。圖／台電提供
台電動員調派7縣市人力及工程車到台南協助搶修，截至今晚10點仍有10萬4510戶停電，目前仍全力搶修中。圖／台電提供

中颱丹娜絲強襲台南，瞬間最大陣風達16級風以上，導致許多電力設備、電桿遭破壞倒塌，台電動員調派7縣市人力及工程車全力搶修，截至今晚10點仍有10萬4510戶停電，目前仍全力搶修中；台電在Threads平台今晚也po出一張工程人員蹲在路旁吃便當的照片，相當辛苦，大批網友也紛紛留言致意感謝。

該篇po文內容提到，「晚間8點了，只能簡單於路邊，吃ㄧ口飯、喝ㄧ口水，吃飽了還要繼續拼，為了就是讓民眾，早一點有電可用」，台電也提到，此次電桿倒斷及電塔倒塌範圍廣，屬數10年未見，需大量調度所需設備與搶修人力，持續努力復電，盼民眾理解。

照片中許多工程人員坐在台17線往台南北門區的中央分隔島用餐，當地仍沒有路燈，路邊也還有掉落的電線，相當辛苦，許多網友也紛紛湧入留言「辛苦了，謝謝你們！」。

台電表示，大台南地區累積曾停電戶數達19萬餘戶，在積極動員搶修下，目前仍有10萬4510戶停電，主要停電區域集中在鹽水、後壁、東山、白河、佳里、七股、善化及將軍等地區，台電人員將最快速度恢復供電。

台電也說，感謝本次風災期間，多數地區民眾皆能體諒人員辛苦，並接受搶修順序安排耐心等待，但仍提醒民眾，如若看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。

台電動員調派7縣市人力及工程車到台南協助搶修，截至今晚10點仍有10萬4510戶停電，目前仍全力搶修中。圖／台電提供
台電動員調派7縣市人力及工程車到台南協助搶修，截至今晚10點仍有10萬4510戶停電，目前仍全力搶修中。圖／台電提供
截至今晚10點台南仍有10萬4510戶停電，台電目前正全力搶修中，而台電Threads平台粉絲團今晚也po出一張工程人員蹲在路旁吃便當的照片，相當辛苦，讓大批網友紛紛湧入留言致意感謝。圖／翻攝自台電Threads
截至今晚10點台南仍有10萬4510戶停電，台電目前正全力搶修中，而台電Threads平台粉絲團今晚也po出一張工程人員蹲在路旁吃便當的照片，相當辛苦，讓大批網友紛紛湧入留言致意感謝。圖／翻攝自台電Threads
中颱丹娜絲強襲台南，瞬間最大陣風達16級風以上，導致許多電力設備、電桿遭破壞倒塌，台電動員調派7縣市人力及工程車全力搶修。圖／台電提供
中颱丹娜絲強襲台南，瞬間最大陣風達16級風以上，導致許多電力設備、電桿遭破壞倒塌，台電動員調派7縣市人力及工程車全力搶修。圖／台電提供

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