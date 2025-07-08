健康主題館／皮膚搔癢紅腫 蕁麻疹像不定時炸彈

蕁麻疹又名「風疹塊」，台灣人稱之為「起清膜」，除了常見吃到不新鮮的海鮮等易過敏食物引發急性蕁麻疹外，也有很多人在季節變換之際，或是壓力大、運動後、太熱或太冷，被誘發造成慢性蕁麻疹大發作，出現皮膚紅腫、嚴重搔癢，令患者相當苦惱，生活品質大受影響。

新光醫院皮膚科主治醫師唐豪悅有蕁麻疹體質，從小就對冷空氣無法忍受。她印象深刻的是，有一年4月到日本旅遊，當時天氣很冷，她在皇宮花園散步時，全身皮膚異常搔癢，癢到無法走完花園，因此，冬天天冷外出時，她一定要穿兩條褲子。

她也無法在戶外運動，因運動時雙腿遇到冷空氣，或運動時體溫上升，蕁麻疹就會發作；她也不能坐按摩椅，只要皮膚接觸按摩椅的振動時，皮膚會引發蕁麻疹。

蕁麻疹發作時，唐豪悅指出，往往先是皮膚搔癢，抓一抓後，皮膚會隆起丘疹、泛紅，並向外擴散，出現「皮膚畫紋症」，嚴重時可能會造成喉嚨黏膜腫脹、緊繃感，影響呼吸，甚至有呼吸道痙攣、休克等死亡風險，因此，當蕁麻疹發作時，一定要提高警覺，詢問患者「喉嚨有沒有緊緊的」。

醫師建議進行過敏原檢測

蕁麻疹分急性及慢性，急性蕁麻疹為接觸冷熱氣溫、過敏性食物或藥物等，症狀立即發作；若蕁麻疹症狀反覆出現超過6周，就是慢性蕁麻疹。唐豪悅說，急性蕁麻疹常使用類固醇壓抑症狀發作，但慢性蕁麻疹就必須服用抗組織胺2至3個月，並且調整體質，讓免疫細胞更加穩定，緩解體內發炎情形。

蕁麻疹發作時，全身皮膚會搔癢，心情特別焦慮、睡不好，影響生活品質。唐豪悅建議，有蕁麻疹體質的人，應進行過敏原檢測，了解哪些過敏原會引發蕁麻疹，如貓毛、狗毛、帶殼海鮮等，進而避免接觸。

唐豪悅也提醒，患者平時要遠離容易引發蕁麻疹的情境，如對陽光過敏者，就要做好防曬；如果是運動易引起蕁麻疹，可選擇瑜伽等動作和緩、出汗量少的運動；若聚餐時可能會喝酒，對於一喝酒就會出現蕁麻疹的人，可以在喝酒前先吃抗組織胺藥物，避免喝酒後引發蕁麻疹。

隨身攜帶抗組織胺等藥物

有蕁麻疹體質的人，唐豪悅建議，平時應隨身攜帶抗組織胺等藥物，病情發作時立即服藥，可控制病情；出國時，也應隨身攜帶抗組織胺，以備不時之需。當皮膚搔癢時，千萬不要過度搔抓，會愈抓愈癢，可以使用止癢藥膏止癢；若皮膚搔抓出現傷口，應使用抗生素藥膏，避免傷口惡化、發炎。

中醫師吳明珠指出，蕁麻疹又稱「癮疹」，屬於免疫系統問題，常見病灶在皮膚皺摺處，或與衣服容易摩擦的地方，例如頸部、腋下，且會十分搔癢。換季或天氣炎熱時，民眾可能會光過敏，或常吹冷氣，皮膚冷熱交替，甚至是體內濕氣較重者，容易引起蕁麻疹。

中醫治療蕁麻疹，著重去除患者體內濕氣。吳明珠說，須健脾去濕，增加新陳代謝，調整免疫情形，同時給予藥物止癢。急性發作時，以針灸在合谷穴、太衝穴、足三里等穴道，以消除症狀；可用祛風散、藿香正氣散、玉女煎、當歸飲子等中藥材，緩解蕁麻疹症狀。若有蕁麻疹體質者，切記少喝酒、少吃辣椒等燥熱、重口味食物，平時應維持正常作息、三餐定時。