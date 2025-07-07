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鄭運鵬臉書自曝接交通部所屬「台灣世曦」董事長 拚桃機第3航廈完工
「今天下午奉派接任交通部所屬台灣世曦工程顧問公司的董事長」，民進黨前立委、原任中華顧問工程司董事長鄭運鵬，今晚在臉書貼文宣告自己的新職務，網友紛紛向他道賀。
鄭運鵬指出，台灣世曦工程顧問公司，這裡是比中華顧問工程司更一線的土木工程先鋒。第一項要務，就是要協助桃園機場的第三航廈工程，如期如質交給國人和全世界朋友舒適地進出台灣！
台灣世曦發布新聞稿表示，該公司今天召開第6屆董事會第3次臨時會議，會中推派鄭運鵬接任董事長。鄭運鵬首先表達了對前任董事長施義芳及廖總經理的感謝，並特別感謝所有同仁與董監事的協助，「今日世曦的成就不僅是公司內部的努力，政府及各界都能看到世曦在工程界的貢獻。」
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