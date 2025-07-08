高雄生育津貼3萬 民代籲依胎次提高

高雄市出生率低迷，社會局2年前調升生育津貼補助每胎3萬元，每年編列近4億元預算發放津貼，但出生數仍下降，民代建議比照其他縣市，生育津貼依「胎次」提升，1至3胎分別3、4、5萬元。社會局表示，主力是加強公托量能，生育津貼為非法定社福項目，增加支出恐影響中央補助款。

高雄市推出「好孕成3」托育福利，孩子出生後，可二擇一，坐月子到宅服務或領取生育津貼。2023年4月1日以後出生的新生兒，在高雄辦出生登記或初設戶籍，且父或母已設籍並住高雄滿10個月，能在孩子出生1年內申請生育津貼3萬元。

對比六都，台北市生育獎勵金第1、2、3胎分別4萬元、4.5萬元、5萬元，新北市、桃園市生育津貼均為第1、2、3胎分別為3萬元、4萬元，5萬元，台南市第1、2名新生兒為2萬元，第3、4名新生兒各3萬元，第5名以後為每名5萬元，台中每名新生兒發生育津貼2萬元。桃園、台中均針對多胞胎提供加碼補助。

市議員王耀裕說，高市生育率下降，高齡人口又最多，鼓勵生育措施應加強，建議提高生育津貼金額。市議員陳善慧認為，生育津貼應比照北部，1、2、3胎分別3、4、5萬元。

高市2023年4月調升每胎3萬元，當年度發放4億2262萬元，去年增至4億5168萬元。社會局長蔡宛芬表示，生育津貼由地方全額負擔，減輕家庭初期負擔，政府主力強化公托量能、布建公托據點。