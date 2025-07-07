快訊

朱立倫批賴清德為台獨曲解歷史 民進黨反酸天災當前仍在政治操作

聽新聞
0:00 / 0:00

狼醫查詢平台被批跳票 衛福部：8月公布

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
衛福部長邱泰源表示，「狼醫查詢平台」建置目前正在尋找法源中，會盡快跨部會討論，保障醫病雙方的權利。記者廖靜清／攝影
衛福部長邱泰源表示，「狼醫查詢平台」建置目前正在尋找法源中，會盡快跨部會討論，保障醫病雙方的權利。記者廖靜清／攝影

狼醫事件頻傳，台大醫院婦產部連續爆出多起醫師性騷爭議，衛福部部長邱泰源於今年一月承諾，將在三個月內完成「狼醫查詢平台」研議，現已過半年，仍未披露不良醫師資訊。昨朝野立委砲口一致，批評政府毫無作為，邱則回應，七月應可建置完平台，八月起公布訊息。

立委陳菁徽指出，台大醫院婦產部接二連三爆出性侵醜聞，其中，黃姓住院醫師在事件過後，仍在台大醫院完成住院醫師訓練，參加國考後，取得婦產科專科醫師執照，還轉至桃園診所任職，「這難道不是醫界的包庇嗎？」

陳菁徽強調，加害醫師在尚未定讞之前仍可執業，這徹底撕裂醫療專業形象，患者就醫卻渾然不知眼前醫師可能是狼醫，影響民眾就醫安全。

立委林淑芬表示，近年來發生多起醫師被控性騷擾事件，但在醫醫相護下，狼醫被輕輕放下，仍可執業。此外，衛福部毫無作為，部長於今年一月曾公開承諾三個月內完成狼醫平台研議，五月又承諾一個月內規畫「狼醫查詢平台」，但迄今仍無進度，讓人失去信心。

林淑芬指出，衛福部一直以個資法來阻擋醫師公開資訊，查詢現有醫事查詢系統，也無法得知某醫師是否領有執照。此外，目前需經醫師本人同意，始能將個人資料放上平台，這讓狼醫有空間可以躲藏，繼續執業。

對此，邱泰源強調，在沒有判決前，只能做無罪推定，若要公布狼醫資訊，需在法規之下進行。

為了加速行政效率，衛福部已於六月卅日召開醫師懲戒委員會，力促縮短流程，地方社會局如接獲個案，需盡速轉給衛生局，縮短醫師懲戒的時間。衛福部也於日前發文至地方衛生局，只要醫師涉及不正當行為，或違背醫學倫理，經相關單位認定後就可以移送懲戒，希望達到各界期望。

至於「狼醫查詢平台」，已開過二次會，四月衛福部與司法部討論處置方法，包括在沒有公開判決書的不違反個資原則下，規範醫師的踰越行為。六月底也開過一次醫事審議委員會，加快平台建置流程。

延伸閱讀

美歐重啟核能布局引關注…藍委投書外媒 憂廢核又怎談國防韌性？

不能公布姓名？林淑芬嗆衛福部搞不清狀況 成「狼醫幫凶」

「狼醫查詢平台」建置進步牛步 邱泰源：與司法部討論中

醫護協商屢吃閉門羹 盼邱泰源別躲基層

相關新聞

鄭運鵬臉書自曝接交通部所屬「台灣世曦」董事長 拚桃機第3航廈完工

「今天下午奉派接任交通部所屬台灣世曦工程顧問公司的董事長」，民進黨前立委、原任中華顧問工程司董事長鄭運鵬，今晚在臉書貼文...

15縣市有感！宜蘭南澳晚間8:01發生規模5地震 宜蘭、竹縣最大震度3級

中央氣象署發布第105號顯著有感地震報告，宜蘭今晚間8時01分發生規模5地震，震央位於南澳，地震深度62.5公里，最大震...

高雄生育津貼3萬 民代籲依胎次提高

高雄市出生率低迷，社會局2年前調升生育津貼補助每胎3萬元，每年編列近4億元預算發放津貼，但出生數仍下降，民代建議比照其他...

動員7縣市人力支援台南搶修 台電人員晚間路邊吃一口飯 感動網友

中颱丹娜絲強襲台南，瞬間最大陣風達16級風以上，導致許多電力設備、電桿遭破壞倒塌，台電動員調派7縣市人力及工程車全力搶修...

接任世曦董事長 鄭運鵬：協助桃機第三航廈工程

今天接任台灣世曦工程顧問公司董事長的鄭運鵬透過臉書表示，第一項要務，就是要協助桃園機場的第三航廈工程，如期如質交給國人和...

狼醫查詢平台被批跳票 衛福部：8月公布

狼醫事件頻傳，台大醫院婦產部連續爆出多起醫師性騷爭議，衛福部部長邱泰源於今年一月承諾，將在三個月內完成「狼醫查詢平台」研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。