狼醫查詢平台被批跳票 衛福部：8月公布

狼醫事件頻傳，台大醫院婦產部連續爆出多起醫師性騷爭議，衛福部部長邱泰源於今年一月承諾，將在三個月內完成「狼醫查詢平台」研議，現已過半年，仍未披露不良醫師資訊。昨朝野立委砲口一致，批評政府毫無作為，邱則回應，七月應可建置完平台，八月起公布訊息。

立委陳菁徽指出，台大醫院婦產部接二連三爆出性侵醜聞，其中，黃姓住院醫師在事件過後，仍在台大醫院完成住院醫師訓練，參加國考後，取得婦產科專科醫師執照，還轉至桃園診所任職，「這難道不是醫界的包庇嗎？」

陳菁徽強調，加害醫師在尚未定讞之前仍可執業，這徹底撕裂醫療專業形象，患者就醫卻渾然不知眼前醫師可能是狼醫，影響民眾就醫安全。

立委林淑芬表示，近年來發生多起醫師被控性騷擾事件，但在醫醫相護下，狼醫被輕輕放下，仍可執業。此外，衛福部毫無作為，部長於今年一月曾公開承諾三個月內完成狼醫平台研議，五月又承諾一個月內規畫「狼醫查詢平台」，但迄今仍無進度，讓人失去信心。

林淑芬指出，衛福部一直以個資法來阻擋醫師公開資訊，查詢現有醫事查詢系統，也無法得知某醫師是否領有執照。此外，目前需經醫師本人同意，始能將個人資料放上平台，這讓狼醫有空間可以躲藏，繼續執業。

對此，邱泰源強調，在沒有判決前，只能做無罪推定，若要公布狼醫資訊，需在法規之下進行。

為了加速行政效率，衛福部已於六月卅日召開醫師懲戒委員會，力促縮短流程，地方社會局如接獲個案，需盡速轉給衛生局，縮短醫師懲戒的時間。衛福部也於日前發文至地方衛生局，只要醫師涉及不正當行為，或違背醫學倫理，經相關單位認定後就可以移送懲戒，希望達到各界期望。

至於「狼醫查詢平台」，已開過二次會，四月衛福部與司法部討論處置方法，包括在沒有公開判決書的不違反個資原則下，規範醫師的踰越行為。六月底也開過一次醫事審議委員會，加快平台建置流程。