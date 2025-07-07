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颱風後小心爆發類鼻疽疫情 去年奪24命

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
丹娜絲颱風過後，中南部災情嚴重，民眾急著清除積水及落葉，疾管署提醒，打掃時最好穿著雨鞋，戴上口罩，以降低類鼻疽等感染風險。記者黃仲裕／攝影
丹娜絲颱風過後，中南部災情嚴重，民眾急著清除積水及落葉，疾管署提醒，打掃時最好穿著雨鞋，戴上口罩，以降低類鼻疽等感染風險。記者黃仲裕／攝影

丹娜絲颱風強風豪雨，中南部災情慘重，多處積水、淹水。衛福部疾管署發言人羅一鈞表示，去年強颱凱米襲台後一個月內接獲六十九例類鼻疽確診個案，造成十三人死亡，擔憂爆發類似疫情，提醒民眾清理家園，務必穿著雨鞋或防水長靴，配戴防水手套及口罩。

羅一鈞表示，類鼻疽係由類鼻疽桿菌引起，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，常見為皮膚傷口接觸受病原菌汙染的土壤或汙水傳染，但也可經由吸入受汙染的塵土、土壤或水滴感染；颱風後疫情常為吸入性感染，於颱風後一個月內確診個案明顯。

症狀為發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，容易引發皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需及時投以適當抗生素，國內近五年統計類鼻疽致死率為百分之四點五，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者屬高風險族群，如有發燒、胸痛、咳嗽，務必盡速就醫。

疫調顯示，去年全年累計一一九例本土類鼻疽案例，廿四例死亡，致死率百分之廿，創歷年紀錄，前三名為高雄市八十九例（十八例死亡），台南市十四例（死亡四例），台中市五例（死亡一例）。今年一至六月累計十七例本土類鼻疽，為歷年同期新高，集中在一至四月，共有十三例，應與去年下半年四颱接連襲台有關，潛伏期較長的病例於今年初陸續發病。

去年強颱凱米襲台後一個月，共接獲六十九例類鼻疽確診個案，其中十三例死亡，致死率達百分之十八點八。羅一鈞表示，這次丹娜絲颱風過境期間不長，但中南部地區仍可能爆發類鼻疽疫情，長者、慢性病患者務必提高警覺，在整理家園時，應穿著雨鞋或防水長靴，配戴防水手套及口罩，不可赤腳或穿拖鞋，才能減少感染風險。

此外，風災後一周為登革熱防治關鍵期，民眾應主動巡檢居家環境，仔細巡視戶內外容器，清除積水及容器，若有廢棄浴缸、水族箱等大型廢棄容器，可連絡清潔隊協助清運，以降低社區病媒蚊密度及感染登革熱風險。

羅一鈞表示，風災地區蓄水池如遭汙水侵入，應確實清洗、消毒後再蓄水，飲用前應先徹底煮沸。整理居家環境時，可用市售含氯漂白水稀釋一百倍擦拭；廚具及餐具應煮沸消毒，或以十公升清水加四十毫升漂白水稀釋進行消毒，最後以清水沖洗乾淨。

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