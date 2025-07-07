丹娜絲釀2死635傷82萬戶停電　嘉義台南漁港上百艘漁船翻覆堆疊

丹娜絲颱風造成全台嚴重災情，據中央災害應變中心今晚7時30分統計，全國共2死635傷，停電逾82萬戶，目前仍有20萬戶停電。農業總損失超過10億元，受損作物主要為香蕉，損失1億3千多萬元，其次為文旦柚，讓原本期待豐收的農民欲哭無淚。

中央災害應變中心指出，全台共計2死0失蹤635傷。死亡的2人中，台南市60歲陳姓病患今天凌晨2時許因家中停電，致呼吸器沒電送奇美醫院，到院時OHCA。凌晨4時許台南市陳姓父子駕駛農具車賣水果，因風大撞到遭颱風吹倒路樹導致69歲父親OHCA。

經統計全台農業總損失約10億527萬元，以嘉義縣損失4億7755萬元占48%、台南市損失2億6053萬元占26%、雲林縣損失2億4566萬元占24%較為嚴重，屏東縣則損失1082萬元占1%。

此外水、電、通信災情部分，全國曾停電戶數逾82 萬戶，目前仍有20萬168戶停電，全台曾停水戶數73487戶目前已全部復水。而市話目前仍有3227戶待修、基地台則有826台待修。

丹娜絲颱風自嘉義縣登陸，造成嘉義縣、台南市多處漁港嚴重災情，中央災害應變中心統計，嘉義縣布袋漁港有41艘漁船筏翻覆或受損、台南市北門漁港有60艘漁船筏堆疊、四草漁港1艘漁筏翻覆、40艘堆疊、將軍漁港4艘船筏沉沒、2艘翻覆。嘉義縣布袋鎮及東石鎮浮筏式3325棚及牡蠣平掛式70公頃災損，總估計損失金額為 1億8375萬元，農業部將依農業天然災害辦理救助。