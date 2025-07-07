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朱立倫批賴清德為台獨曲解歷史 民進黨反酸天災當前仍在政治操作

接任世曦董事長 鄭運鵬：協助桃機第三航廈工程

中央社／ 台北7日電
民進黨前立委鄭運鵬說。（聯合報資料照片）
民進黨前立委鄭運鵬說。（聯合報資料照片）

今天接任台灣世曦工程顧問公司董事長的鄭運鵬透過臉書表示，第一項要務，就是要協助桃園機場的第三航廈工程，如期如質交給國人和全世界朋友舒適地進出台灣。

鄭運鵬表示，今天下午奉派接任交通部所屬「台灣世曦工程顧問公司」的董事長，這裡是比中華顧問工程司更一線的土木工程先鋒。

台灣世曦工程顧問股份有限公司（以下簡稱「世曦」）今天發布新聞稿表示，2025年7月7日召開第6屆董事會第3次臨時會議，會中推派鄭運鵬接任董事長。

鄭運鵬表示，未來將以精益求精的態度來經營台灣世曦，要以3個原則自我定位，包括世曦是非國營事業定義的國營公司，無論是中央或地方要求的政策或效率，世曦都必須做到最好，確保服務品質。

他說，第二，隨著公司營業規模接近百億，世曦應以上市櫃公司的標準進行公司治理，並更加完善公司的制度架構與管理，為未來的發展奠定堅實的基礎。

鄭運鵬說，作為台灣工程顧問界的龍頭，世曦要與公民營的競業公司進行良性競爭，互相成長，並與協力廠商攜手合作，帶領台灣工程顧問業的成長，兼顧品質與效率，以達成理想目標。

桃園機場 鄭運鵬

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