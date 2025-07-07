快訊

影／車子吹翻、電箱爆炸！丹娜絲重創台南 消防員曝「詭異救援情況」

最大震度3級！宜蘭南澳晚間8：01發生規模5地震 15縣市有感

丹娜絲影響...淹水、電力中斷 台南「這9區」明仍停班課

公用信箱寄出詐騙郵件 公路局：緊急停權強化資安

中央社／ 台北7日電

有民眾收到詐騙電子郵件，發現寄出的電子信箱竟是交通部公路局的公用信箱。公路局今天說明，已緊急將帳號停權，並關閉相關郵件通道，初判是主機異常導致。

有民眾向媒體投訴，收到一封由交通部公路局公用信箱發出的詐騙郵件，內容主旨與內文都是簡體字，信件內容提及雖罹患肺癌但想要繼續幫助窮困的人，因此希望收件者收下550萬美元，代替她幫助周遭窮人。

公路局說明，今天上午7時56分，公路局資安監控系統發現電子郵件伺服器使用者帳號疑似異常寄信，即刻與資安SOC團隊啟動調查，初步判斷為公路局委外的業務資訊平台廠商測試主機異常。

公路局表示，已緊急將遭利用帳號停權，並關閉相關郵件通道，經觀察後續已無類似情事發生，亦同步通知該資訊平台承包廠商將該設備斷網，保留相關紀錄以利後續調查，並強化資安作為。

詐騙 資安 郵件

延伸閱讀

四叉貓疑遭停權 學者籲平台檢視避免傷言論自由

輕颱丹娜絲桃竹交界出海 公路、海空交通異動1次看

荖濃溪水暴漲 南橫勤和至復興河床涵管便道沖斷

慎防交通罰單詐騙新招！公路局：不提供連結繳費，請上官方網站查證

相關新聞

15縣市有感！宜蘭南澳晚間8：01發生規模5地震 宜蘭、竹縣最大震度3級

中央氣象署發布第105號顯著有感地震報告，宜蘭今晚間8時01分發生規模5地震，震央位於南澳，地震深度62.5公里，最大震...

交通新制上路！路口左轉撞傷老婦 不讓行人至少罰7200元

桃園市中壢區一名41歲男子開車自中壢區精忠二街左轉精忠一街，未到路中央前，提早跨越分向限制線及A柱影響視線下，撞擊正在走...

四口之家不開伙疑惑「水費逾千元」 內行建議：檢查1處查漏水

台灣水價已經31年未調整，而今年3月底台水公司提出水價檢討報告，經濟部水利署則表示「檢討報告不代表要調漲水價」。不過日前有位網友收到「水費」帳單，疑惑「為什麼我家的水費都1000多元？我們家幾乎沒有開伙」。對此，多數網友請他檢查水表，看馬桶有沒有漏水。

蘋果還藏招！摺疊iPad暫時擱置…傳密謀出「卷軸式iPad」更厲害

雖然關於蘋果（Apple）摺疊iPad的傳聞近來轉趨保守，甚至有說法指出該項目已無限期擱置，但Apple似乎沒打算就此放棄對螢幕顯示技術的創新。最新一項被重新挖掘出來的專利文件顯示，Apple正悄悄推進另一種可能的未來方向，也就是「捲軸式iPad」。

憂鬱症年輕化趨勢明顯 醫師提出四大「隱形求救訊號」 及早介入

台灣青少年憂鬱症低齡化趨勢明顯，振芝映煦心身醫學診所院長蔡佩蓁指出，診間發現青少年就診年齡下降，常見國中、高年級小學生憂...

喜憨兒基金會30周年 公益大使王建民出席：面對退休是一件很困難的事

長期關注心智障礙者照護與福利議題的喜憨兒基金會今年邁入30周年，今天召開記者會宣布，下一階段目標聚焦於「老憨照護」，並攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。