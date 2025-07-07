公用信箱寄出詐騙郵件 公路局：緊急停權強化資安
有民眾收到詐騙電子郵件，發現寄出的電子信箱竟是交通部公路局的公用信箱。公路局今天說明，已緊急將帳號停權，並關閉相關郵件通道，初判是主機異常導致。
有民眾向媒體投訴，收到一封由交通部公路局公用信箱發出的詐騙郵件，內容主旨與內文都是簡體字，信件內容提及雖罹患肺癌但想要繼續幫助窮困的人，因此希望收件者收下550萬美元，代替她幫助周遭窮人。
公路局說明，今天上午7時56分，公路局資安監控系統發現電子郵件伺服器使用者帳號疑似異常寄信，即刻與資安SOC團隊啟動調查，初步判斷為公路局委外的業務資訊平台廠商測試主機異常。
公路局表示，已緊急將遭利用帳號停權，並關閉相關郵件通道，經觀察後續已無類似情事發生，亦同步通知該資訊平台承包廠商將該設備斷網，保留相關紀錄以利後續調查，並強化資安作為。
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