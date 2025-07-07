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交通新制上路！路口左轉撞傷老婦 不讓行人至少罰7200元
桃園市中壢區一名41歲男子開車自中壢區精忠二街左轉精忠一街，未到路中央前，提早跨越分向限制線及A柱影響視線下，撞擊正在走路穿越的78歲老婦人倒地頭部重傷。警方今天表示，經調查肇事男子違反道路交通管理處罰條例新規定，至少罰款7200元，情節嚴重最重罰款3.6萬元及吊扣或吊銷駕照。
行車不禮讓行人事故今年激增，中壢分局指出，今年1至6月，統計中壢轄區舉發車輛不禮讓行人案件總共2636件，較去年同期增加738件、增加率38.8%，今後警方將針對易發生行人事故路口，加強巡查和執法，降低車不讓人事故發生。
中壢警方調查，中壢精忠二街左轉精忠一街路口前，開車男子提早跨越分向限制線左轉，未及時發現正在依規定穿越道路的老婦人，男子未依規定停讓即左轉，直接撞上老婦人倒地、後後腦勺著地，頭部重創，意識模糊，幸經119獲報及時送醫急救，該老婦人目前無生命危險。
警方到場立即蒐證及調閱事故監視器，調查釐清男子肇事責任，警方認為，老婦人依規定穿越道路走至路口處，遭到未依規定左轉開車男子撞擊，是造成這起車禍事故主因。
中壢警方表示，違規左轉男子肇責難免，依道路交通管理處罰條例新規定，駕駛人未禮讓行人發生事故，需負擔民刑事責任外，面臨新制加重罰鍰7200元以上、 3萬6000 元以下，情節嚴重，將移送吊扣或吊銷駕照。
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