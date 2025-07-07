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影／丹娜絲颱風攪局！金門飛機停飛1天半 滯留3千人軍機助輸運

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受到颱風「丹娜絲」影響，金門飛機停飛達1天半，造成逾3千名旅客滯留島上，國防部今天傍晚也啟動「C計畫」，調派空軍C-130運輸機支援載運。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門飛機停飛達1天半，造成逾3千名旅客滯留島上，國防部今天傍晚也啟動「C計畫」，調派空軍C-130運輸機支援載運。記者蔡家蓁／攝影

受到中度颱風「丹娜絲」影響，金門海空交通大亂，飛機停飛達1天半，造成逾3千名旅客滯留島上。雖然今日下午起班機恢復起降，但因原本航班早就已全數客滿，根本難以應付大量旅客需求，尚義機場人潮爆滿，每個座位都座無虛席，許多人只能席地而坐，相當辛苦。國防部今天傍晚也啟動「C計畫」，調派空軍C-130運輸機支援，載運6架次往返金門載客，可協助載運420位民眾。

丹娜絲颱風攪局，擾亂金門的海空交通，總計連1.5天金門單向共取消50架次的飛機，造成3千多人滯留金門，由於近期金門班機都班班客滿，忽然湧入大量滯留旅客，現有班機根本無法消化。雖然今天上午金門是好天氣，但考量颱風的外圍環流影響，兩家航空公司昨午早就宣布今天上午停飛。

大概在凌晨4點多，就有民眾提早到尚義機場外等候，希望能早點抽號碼牌候補，機場大門一開便湧入600多人搶聯合補位，不少人看到好天氣，都在抱怨為何飛機一定要到下午才正常起降，早上為何不能多開幾班幫忙輸運，大家都希望能盡快返回工作崗位

有民眾就抱怨，「為何班機候補要先給金卡或白金卡的人優先候補，對一般的民眾不公平，難道他們要等到地老天荒」；也有人說，好不容易有航空公司擠出2班加班機，為何一公告，就瞬間被「秒殺」訂光，懷疑是被旅行社操作搶走，一般民眾真的很難買得到票。

也有民眾說，到下午17點多，候補號碼才喊到100多號，他的號碼是1千多號，不知道還要等多久，已經做好心理準備，明天再來候補；但也希望政府可以協助增開加班機或是請軍機多飛幾趟，讓大家都能早點回家。

為疏運旅客，除民航局協調航空公司加開金門航線4班加班機，國民黨立委陳玉珍也在臉書發文表示，因候補人數眾多，已請求國防部協助調派C-130運輸機8架次協助疏運，請民眾耐心等候。

金防部政戰主任王石朋今天也在尚義機場與軍機場兩邊跑，瞭解輸運情況，並隨時向國防部匯報，調整班機起降情況。

金防部表示，交通部提出的軍機支援共計8架次，包括台北往金門2架次、金門往台北3架次、金門往台中1架次、金門往高雄2架次，總計8架次，當中金門返台6架次，預計要飛到晚間20點多才能結束，盼能紓解滯留人潮。

受到颱風「丹娜絲」影響，金門飛機停飛達1天半，造成逾3千名旅客滯留島上，尚義機場候補櫃檯前擠滿焦急想回家的旅客。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門飛機停飛達1天半，造成逾3千名旅客滯留島上，尚義機場候補櫃檯前擠滿焦急想回家的旅客。記者蔡家蓁／攝影
受到中度颱風「丹娜絲」影響，金門飛機停飛達1天半，造成逾3千名旅客滯留島上，國防部今天傍晚也啟動「C計畫」，調派空軍C-130運輸機支援載運。記者蔡家蓁／攝影
受到中度颱風「丹娜絲」影響，金門飛機停飛達1天半，造成逾3千名旅客滯留島上，國防部今天傍晚也啟動「C計畫」，調派空軍C-130運輸機支援載運。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門飛機停飛達1天半，造成逾3千名旅客滯留島上，尚義機場候補櫃檯前擠滿焦急想回家的旅客。記者蔡家蓁／攝影
受到颱風「丹娜絲」影響，金門飛機停飛達1天半，造成逾3千名旅客滯留島上，尚義機場候補櫃檯前擠滿焦急想回家的旅客。記者蔡家蓁／攝影

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