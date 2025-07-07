自1958年有紀錄以來...颱風首次登陸嘉義 丹娜絲更在雲林刮17級風

颱風丹娜絲遠離，這是1958年有完整紀錄以來，首個登陸嘉義的颱風，自5日形成後增強，雖然以中颱之姿登陸，但登陸後的強陣風令雲嘉南民眾十分有感，在雲林掀起17級強陣風。

中央氣象署說明，丹娜絲5日凌晨2時於菲律賓附近形成後，由台灣海峽北上，6日上午11時增強為中颱，愈來愈往台灣西半部沿海接近，傍晚4時暴風圈接觸台灣陸地，深夜11時40分颱風中心於嘉義布袋登陸；今天清晨6時於桃竹一帶出海，上午11時30分解除陸上颱風警報、下午5時30分解除海上颱風警報。

根據氣象署統計，自1958年有完整紀錄以來，丹娜絲是首個於嘉義登陸的颱風。

隨著丹娜絲步步逼近，氣象署也預警雲嘉南、澎湖可能會有明顯雨勢，並有顯著的強陣風，甚至發布災防告警提醒民眾。統計昨天至今天凌晨，針對澎湖、雲嘉南地區發布颱風強風告警共4報，累計有371.9萬接收戶數。

氣象署觀測，昨天颱風中心接近澎湖、台南時出現16級強陣風；颱風中心深夜在嘉義布袋登陸後，雲林縣口湖鄉觀測到17級強陣風，嘉義布袋則有14級強陣風；而強風也往內陸擴展，雲嘉南各地區也接連出現12、13級的強陣風；另外在新北市鼻頭角、宜蘭蘇澳、恆春半島也有10至11級強陣風；其他各地約9至10級強陣風。

丹娜絲來勢洶洶，在雲林口湖鄉測得17級風、風速達每秒61.7公尺，但因是自動測站，不列入紀錄。就列入紀錄的人工站而言，台南站於6日晚間10時52分陣風達13級，風速為每秒41.1公尺，也是該站設站以來第3強的陣風。

台南站測得強陣風第1名是在1987年颱風傑魯得影響期間，陣風達14級、每秒45.6公尺；第2名為1975年颱風貝蒂，達13級風、每秒41.3公尺

雨量部分，氣象署提到，丹娜絲颱風中心靠近西南部陸地時，雲嘉南時雨量約70、80毫米；昨天在台東、高屏及恆春半島也出現大豪雨或是超大豪雨等級的降雨。

根據統計，自5日0時至今天下午5時，累積雨量以屏東縣水利署牡丹測站658毫米最多，另外在台東縣達仁林場測站為583毫米、高雄市大寮391毫米。

根據氣象署颱風資訊，傍晚5時丹娜絲中心位置在北緯27.3度，東經121.7度，即馬祖的東北方約220公里處，以每小時6轉10公里速度，向北北西轉西南西進行，朝中國華中沿海接近。

丹娜絲中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒28公尺，七級風平均暴風半徑60公里。