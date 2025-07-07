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本週低壓帶影響 南部多短暫陣雨或雷雨

中央社／ 台北7日電

氣象署表示，本週受低壓帶影響，南部地區易有短暫陣雨或雷雨，不排除有局部大雨，午後各地易有局部短暫雷陣雨；西南風沉降影響，明天大台北、花東、金門防攝氏36度以上高溫。

中央氣象署今天下午5時30分解除颱風丹娜絲海上颱風警報，但提醒台灣附近各海面風浪仍大，前往海邊活動注意安全。

氣象署表示，目前在台灣南方海面是一片大低壓帶，明天受低壓帶水氣移入影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區並有局部較大雨勢發生機率，其他地區則為多雲到晴，午後山區及大台北地區有局部短暫雷陣雨。

氣象署指出，9日起至11日水氣增多，南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，南部地區及中部山區注意可能有局部大雨發生；12至14日南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地有局部短暫雷陣雨。

氣象署表示，明天因西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生機率，台北市、新北市、花蓮縣、台東縣、金門縣要注意36度以上高溫

另外，氣象署提到，雖然丹娜絲逐漸遠離，但其外圍環流影響，明天新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生機率。

氣象署 雷雨

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