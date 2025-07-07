四口之家不開伙疑惑「水費逾千元」 內行建議：檢查1處查漏水

台灣水價已經31年未調整，而今年3月底台水公司提出水價檢討報告，經濟部水利署則表示「檢討報告不代表要調漲水價」。不過日前有位網友收到「水費」帳單，疑惑「為什麼我家的水費都1000多元？我們家幾乎沒有開伙」。對此，多數網友請他檢查水表，看馬桶有沒有漏水。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，他們家最近安裝了兩個水塔，會導致水費暴增嗎？因為家裡水費都要1000多元，詢問朋友後，發現「水費不會多那麼多錢」，原PO表示「我們家四個人住，幾乎都沒有開伙，每天都吃外食，只有天天洗衣服，家人建議找水電人員來檢查」，文末他好奇「大家水費一次都多少錢才合理？」

對此，有網友分享自家水費「我們家2大3小，水費大概300多元而已，天天開伙煮飯、兩天洗一次衣服」、「我們家一天洗3次衣服，小孩都泡澡，也才600元」、「家裡3人天天洗衣服，也才600-700元」、「我們家5個人也才700-800元」、「4個大人，洗衣機天天洗，每月幾乎都開伙，大概1000左右」。

也有人分析「家裡如果有裝飲水機，水費也會高一些」、「可能是馬桶內的水箱皮漏水，換新的就好」、「水龍頭都關掉，看看水表會不會動」、「是剛安裝水塔嗎？剛裝的話，水塔加滿水費也會增加不少」、「看看馬桶水箱，是不是漏水了」、「建議去問自來水公司，請他們派員檢查一下」、「垃圾清潔費也會算在水費裡」。