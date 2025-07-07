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陽光活力中心八德二館開幕 推共融運動助延緩老化

中央社／ 台北7日電

視障歌手江尉綺參加陽光活力中心團體課，在4年間減了20公斤，心肺能力也提升，助她演出更順利。陽光活力中心八德二館今天開幕，盼共融運動，助銀髮族及身障者延緩老化

根據衛福部辦理的「身心障礙者提前老化及平均餘命基礎研究」報告，台灣身心障礙者的老化年齡提早7.7 歲，罹患慢性病的機率更較一般人高出3倍；勞動部調查報告也顯示，身心障礙者因身心障礙疾病或其他傷病退離職場的平均年齡為42歲，較一般人提早20年餘。

EyeMusic樂團擔任視障歌手兼鍵盤手的江尉綺分享親身經驗表示，過去想運動，卻找不到適合的運動場地，因此長期沒有運動習慣。

江尉綺說，直到得知陽光基金會在台北社企大樓開辦全國首家為身心障礙者設計的無障礙體能訓練中心「陽光活力中心八德館」，如今自己已持續穩定運動4年，在飲食控制與重訓訓練下，感覺身體健康輕盈，演唱時氣也更穩定，在舞台上更感自信。

陽光基金會在台北社企大樓1樓新增開辦「陽光活力中心八德二館」，今天正式開幕。董事長劉陽明表示，基金會在服務過程中，看見許多身障朋友因長期勞動的身體耗損、及提早老化導致職涯中斷。若能提供身心障礙者持續且規律性的運動，將有助於降低障礙影響、延緩老化並延長身障者的職業生涯。

陽光基金會自2019年於台北社企大樓6、7樓開辦全國第一家為身心障礙者設計的無障礙體能訓練中心「陽光活力中心八德館」，引進氣壓式阻力設備，結合物理治療師、職能治療師與專業健身教練的跨領域團隊，5年來累計服務達3萬7353人次，成功為500名身障者及銀髮族提供安全的體能訓練，有效延緩老化，並穩定其就業表現，成效卓著。

老化 身障者 運動

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