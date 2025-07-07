憂鬱症年輕化趨勢明顯 醫師提出四大「隱形求救訊號」 及早介入

台灣青少年憂鬱症低齡化趨勢明顯，振芝映煦心身醫學診所院長蔡佩蓁指出，診間發現青少年就診年齡下降，常見國中、高年級小學生憂鬱個案，家長如果發現孩子「突然沉迷手機、電玩」、「拒絕完成平日例行事務」、「對原本感興趣話題冷漠」、「反覆提出身體不適，卻檢查無異常」等四大隱形求救訊號，務必積極陪同就醫。

蔡佩蓁表示，若孩子處於焦慮或憂鬱狀態持續兩週以上，且影響睡眠、胃口及持續性的負面想法，即符合臨床上定義的憂鬱症。評估關鍵不是「孩子聽不聽話」，而是和孩子過往表現相比是否急劇改變，這些外顯行為常被誤認成「叛逆期」或「懶散」，實際上可能是「隱形求救」的憂鬱症或焦慮前兆。

蔡佩蓁舉例，過去樂於閱讀的孩子，突然熬夜刷短影音；原本能完成作業卻忽然頻繁逃學，這些均為「隱形求救訊號」，家人如能在此「隱形期」提早介入，往往可避免病情惡化，甚至成為重度憂鬱。

蔡佩蓁舉例，曾有家長帶國二女兒來就診，表示女兒小芸（化名）在模擬考失利後，開始晚睡、熬夜看網路小說，白天上課昏沉，回家就躲進房裡刷手機。父母原覺她「叛逆加偷懶」，直到小芸開始拒學，並頻繁表示身體不適，經過診斷卻找不到病因，父母才帶她至心身科就診。經過詳細評估顯示，小芸已連續三週情緒低落、失眠、食慾差且對任何活動提不起勁，符合憂鬱症的診斷標準，後經心理治療合併短程藥物調整後，小芸情緒回穩，順利完成會考。

今年6月，衛福部公布自殺重新回到國人十大死因之一，而15至64歲青壯世代輕生死亡率上升，顯示大眾都該注意這些「隱形求救」行為。蔡佩蓁指出，除了傳統的心理治療和藥物治療，重複性經顱磁刺激（repetitive Transcranial Magnetic Stimulation, rTMS）治療，近年逐漸受到重視。她解釋，rTMS利用磁場刺激特定腦區，調節大腦活性，能有效改善憂鬱症狀，而台灣自2018年起核准rTMS治療成人難治型憂鬱症，但仍未開放18歲以下青少年使用；但美國FDA已於2024年核准15歲以上青少年接受此治療方式，臨床研究顯示青少年接受治療後有顯著改善。

蔡佩蓁提到，國內青少年憂鬱症患者，對藥物治療敏感性較高，容易因副作用而難以堅持，若能藉由引入rTMS非藥物治療手段，將有助於減輕患者及家長的治療負擔。不過，目前台灣仍須進行本土臨床試驗，才能確定其在青少年族群中的安全性，並正式開放使用。

另一方面，2019年台灣通過通訊線上心理諮商與診療相關法規，但目前仍禁止18歲以下未成年人使用。蔡佩蓁表示，線上心理諮商與診療可有效協助不願出門、社交焦慮或居住偏遠地區的青少年接受心理輔導，振芝團隊所研發的創新科技FundaTalk線上診療平台，便可解決上述無法出門就醫的困境。若未來可放寬限制，透過家長同意與定期實體評估機制，將有助於提高早期治療與介入的成功率。