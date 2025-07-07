喜憨兒基金會30周年 公益大使王建民出席：面對退休是一件很困難的事

長期關注心智障礙者照護與福利議題的喜憨兒基金會今年邁入30周年，今天召開記者會宣布，下一階段目標聚焦於「老憨照護」，並攜手30周年公益大使—旅美棒球名將王建民，呼籲各界關注老憨兒退休後的照護斷層與「雙老家庭」困境，用行動支持喜憨兒基金會。

喜憨兒基金會在1997年創立首間「喜憨兒烘焙屋」，率先全台推動結合培訓、就業、社會參與的庇護性就業模式，提供心智障礙者穩定的工作訓練與社會互動管道。在基金會的支持下，每年有超過1000名喜憨兒走入餐廳、烘焙坊等多元職場，透過穩定工作感受到自我價值。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，喜憨兒能夠工作、能夠創作，更能夠影響他人，這是社會共融最真實的樣貌。30年來，基金會不僅改變喜憨兒的生命歷程，更翻轉社會大眾對喜憨兒的認知，從資源消耗者轉變為資源創造者，為社會帶來正向影響力。

基金會指出，心智障礙者因先天身心限制，常伴隨癲癇、腦性麻痺等症狀，導致生理功能提早退化，35歲即進入老化期。當憨兒體力逐漸下降、反應日漸遲鈍，不得不退休時，父母也邁入老年，形成「雙老共病」家庭，然照顧體系卻尚未完備，不少家長普遍表達「後繼無人」焦慮。因此老憨兒的退休餘生，也成為喜憨兒基金會面對下一個30年的關鍵挑戰。

根據2025年Q1的資料顯示，全台共有266處身心障礙者福利機構，核定安置人數為2萬772人，對比全台123萬2280位身心障礙人口數，照護單位嚴重不足。有喜憨兒家屬表示，從申請到進入日間照護單位，往往需要等上好幾個月，對缺乏照護資源的家庭來說壓力重大。

喜憨兒基金會也在問卷中發現，近半數的憨兒家庭負擔心智障礙者的支出占比高達家中收入的20%以上，老化後醫療的費用增加，讓憨兒家庭後半生的經濟壓力更為重大。

首次成為喜憨兒基金會公益大使的王建民出席今天的30周年記者會，王建民表示，面對退休是一件很困難的事，會有一種不想服輸的感覺，會覺得自己還年輕、還要繼續站在投手丘上，但事實是身體的限制會綁住自己，所以特別能夠理解憨兒與家屬們面對退休時的掙扎心境。

王建民說，在與憨兒們一同做麵包、練習音樂的相處過程中，也被憨兒們天真可愛的笑容感染，希望大家用實際行動，支持這群努力生活的朋友，讓他們的笑容能夠永續下去。