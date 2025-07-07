快訊

南鯤鯓代天府43年檜木牌樓遭吹倒「躺平」 廟方不捨心疼曝未來規劃

德州慘烈洪災！已至少78死，洪水警報沒有用？

已脫離暴風圈！丹娜絲對台灣北部海面仍有影響 氣象署估下午5點半解除海警

聽新聞
0:00 / 0:00

喜憨兒基金會30周年 公益大使王建民出席：面對退休是一件很困難的事

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
前紐約洋基王牌投手王建民下午以公益大使身分，出席喜憨兒基金會30周年記者會，首次公開當時退休的真實心境，盼以自身心路歷程，鼓勵將面臨退休的老憨兒，並喚起大眾對「老憨照護」議題的關注。記者曾吉松／攝影
前紐約洋基王牌投手王建民下午以公益大使身分，出席喜憨兒基金會30周年記者會，首次公開當時退休的真實心境，盼以自身心路歷程，鼓勵將面臨退休的老憨兒，並喚起大眾對「老憨照護」議題的關注。記者曾吉松／攝影

長期關注心智障礙者照護與福利議題的喜憨兒基金會今年邁入30周年，今天召開記者會宣布，下一階段目標聚焦於「老憨照護」，並攜手30周年公益大使—旅美棒球名將王建民，呼籲各界關注老憨兒退休後的照護斷層與「雙老家庭」困境，用行動支持喜憨兒基金會。

喜憨兒基金會在1997年創立首間「喜憨兒烘焙屋」，率先全台推動結合培訓、就業、社會參與的庇護性就業模式，提供心智障礙者穩定的工作訓練與社會互動管道。在基金會的支持下，每年有超過1000名喜憨兒走入餐廳、烘焙坊等多元職場，透過穩定工作感受到自我價值。

喜憨兒基金會董事長蕭淑珍表示，喜憨兒能夠工作、能夠創作，更能夠影響他人，這是社會共融最真實的樣貌。30年來，基金會不僅改變喜憨兒的生命歷程，更翻轉社會大眾對喜憨兒的認知，從資源消耗者轉變為資源創造者，為社會帶來正向影響力。

基金會指出，心智障礙者因先天身心限制，常伴隨癲癇、腦性麻痺等症狀，導致生理功能提早退化，35歲即進入老化期。當憨兒體力逐漸下降、反應日漸遲鈍，不得不退休時，父母也邁入老年，形成「雙老共病」家庭，然照顧體系卻尚未完備，不少家長普遍表達「後繼無人」焦慮。因此老憨兒的退休餘生，也成為喜憨兒基金會面對下一個30年的關鍵挑戰。

根據2025年Q1的資料顯示，全台共有266處身心障礙者福利機構，核定安置人數為2萬772人，對比全台123萬2280位身心障礙人口數，照護單位嚴重不足。有喜憨兒家屬表示，從申請到進入日間照護單位，往往需要等上好幾個月，對缺乏照護資源的家庭來說壓力重大。

喜憨兒基金會也在問卷中發現，近半數的憨兒家庭負擔心智障礙者的支出占比高達家中收入的20%以上，老化後醫療的費用增加，讓憨兒家庭後半生的經濟壓力更為重大。

首次成為喜憨兒基金會公益大使的王建民出席今天的30周年記者會，王建民表示，面對退休是一件很困難的事，會有一種不想服輸的感覺，會覺得自己還年輕、還要繼續站在投手丘上，但事實是身體的限制會綁住自己，所以特別能夠理解憨兒與家屬們面對退休時的掙扎心境。

王建民說，在與憨兒們一同做麵包、練習音樂的相處過程中，也被憨兒們天真可愛的笑容感染，希望大家用實際行動，支持這群努力生活的朋友，讓他們的笑容能夠永續下去。

公益大使 喜憨兒

延伸閱讀

喜憨兒基金會30週年 王建民代言做憨兒靠山

王建民當喜憨兒大使 呼籲關注老憨

中職／王建民呼籲關注老憨照護 找「兄弟」響應笑答：每人交一點

MLB／洋基隊史首場「台灣日」 王建民：台灣真的被看見了

相關新聞

喜憨兒基金會30周年 公益大使王建民出席：面對退休是一件很困難的事

長期關注心智障礙者照護與福利議題的喜憨兒基金會今年邁入30周年，今天召開記者會宣布，下一階段目標聚焦於「老憨照護」，並攜...

憂鬱症年輕化趨勢明顯 醫師提出四大「隱形求救訊號」 及早介入

台灣青少年憂鬱症低齡化趨勢明顯，振芝映煦心身醫學診所院長蔡佩蓁指出，診間發現青少年就診年齡下降，常見國中、高年級小學生憂...

王建民當喜憨兒大使 呼籲關注老憨

前洋基隊王牌投手王建民身穿黃色襯衫、牛仔褲，呼籲民眾多照顧老年憨兒！王建民7日出席喜憨兒基金會的公益活動時，提到自己當初要從選手生涯退休時很不甘心，因此對於「老憨照顧」有深刻共鳴。他先前曾與憨兒共處一天，體驗包括演奏樂器、園藝與做餅乾等活動。

Switch 2主機生命周期「再戰幾年」耐操嗎？任天堂社長曝開心結果

任天堂（Nintendo）最新遊戲主機Switch 2台灣部分將在7月10日本周四開賣，不過其實Switch 2上個月已在日本、美國、香港等地開賣，且1個月銷量傳出已破500萬台，更讓玩家好奇它的主機生命周期可以維持多久，對此任天堂社長古川俊太郎在日前的股東大會上暗示，可能和初代Switch一樣長。

化身防癌特務 劉亮佐一家鼓勵篩檢

藝人劉亮佐與妻子趙小僑、兒子劉子銓7日罕見合體，身穿帥氣西裝與黑色勁裝，扮演打擊癌症的特務。劉亮佐還透露說，他瘦了20公斤、妻子也瘦了8公斤，健康平時就要好好維持，還要透過篩檢提早發現癌症。台北市衛生局提醒，7月到10月31日前，符合公費篩檢資格的民眾只要到線上登記，就有機會抽中首爾來回雙人機票。

2025《永續好日子》嗨翻週末！主題特展超吸睛 企業、NPO齊聚實踐ESG

由聯合線上主辦的第二屆《永續好日子》熱鬧落幕！活動於7月5日至6日一連兩天在松山文創園區盛大舉行，活動全程免費參與，兩日湧入2萬民眾，展區從早到晚人潮不斷，互動參與熱絡，展現全民對永續議題的高度關注與參與熱情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。